Сербия продает почти 50 САУ Nora B52 неназванной стране: что это значит для мира, — аналитики

Сербское оружие начинает конкурировать с САУ Caesar и Archer, пояснили эксперты Defence Express. Конкуренция происходит по цене, техническим характеристикам, рынкам сбыта.

12 декабря эксперты Defence Express обратили внимание на массированную закупку сербской САУ Nora B52. Почти 50 артиллерийских систем купила некоторая страна, заплатив за это более 300 млн евро. По мнению экспертов, это свидетельствует о некоторых изменениях в мировой политике. Свое мнение они изложили в статье на портале DE.

В статье указывается, что о факте закупки стало известно из уст президента Сербии Александра Вучича. Политик не назвал страну, лишь отметил, что она — "не в Африке" и имеет президента и парламент, которые должны утвердить соглашение. Эксперты считают, что из указанного факта можно сделать два вывода — о потенциале сербского оружия и о новых альянсах.

Согласно условиям контракта, указали эксперты, завод должен выпустить 48 шт. САУ Nora B52, а покупатель должен уплатить за это 311 млн евро. То есть за артиллерийскую установку кто-то готов отдать около 6,5 млн евро за единицу.

Такая цена — выше цены САУ Caesar производства Франции (4,26 млн долл.) и цены САУ Atmos производства Израиля (5,74 млн долл.). Но сербская САУ все же дешевле САУ Archer производства Швеции (10,4 млн долл.). Таким образом, Сербия, страна из Центральной Европы и даже не член ЕС, стала в один ряд с Францией, Израилем и Швецией.

Относительно того, куда именно может поступить партия сербских САУ, то эксперты точных данных не имеют. Ранее говорилось, что их вроде бы может получить Алжир. Однако теперь есть подозрение, что они достанутся Азербайджану, пишут на Defence Express.

По мнению экспертов, подобная ситуация приводит к следующим выводам, Во-первых, участниками рынка вооружений становятся страны, которые до этого не играли существенной роли в данной сфере. Во-вторых, формируются "неочевидные стратегические альянсы" между странами мира.

Оружие Сербии — детали

Отметим, Nora B-52 — самоходная артиллерийская установка, которая стреляет снарядами калибра 155 мм на расстояние до 41 км. Боезапас — 46 снарядов, экипаж — 3-5 человек. Начало производства приходится на 2007 год. За 16 лет сербскую САУ купили Кипр (24 шт.), Бангладеш (18 шт.), Мьянма (30 шт.), Кения (3 шт.). Сербская армия имеет на вооружении 18 шт. Nora B-52, заявили эксперты.

Между тем Сербия с первых недель российского вторжения присоединилась к военной помощи Украине. В апреле 2023 года об этом рассказали журналисты издания Reuters: указали, что поставки летального оружия были тайными. Позже Фокус публиковал информацию о том, что именно получили ВСУ. Например, в июне 2023 года стало известно о сербских минах — их производит государственная компания Krušik. Кроме того, Силы обороны получили снаряды для РСЗО: маркировку с них стерли, потому что долгое время официально не говорили о помощи Сербии.

Отметим, несколько дней назад Фокус рассказывал об азербайджанской компании, выпускающей снаряды 155 калибра для Украины.

Напоминаем, издание The Times рассказало о флотилии патрульных катеров, которые помогают украинцам вести боевые действия на Днепре. Журналисты The New York Times сообщили о переговорах между украинскими и американскими военными: они советуются о новой стратегии на 2024 год.