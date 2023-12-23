РФ спустя 3 месяца не начала ремонт штаба ЧФ в Крыму, — OSINT-аналитик (спутниковые снимки)

По информации расследователей, вокруг поврежденного здания базируется огромное количество автомобилей, но используются ли они по назначению — под вопросом.

22 сентября по штабу Черноморского флота в оккупированном Севастополе был нанесен ракетный удар, что привело к частичному разрушению. OSINT-аналитик MT Anderson в соцсети X (Twitter) показал, как изменилась ситуация спустя 3 месяца.

На опубликованных спутниковых снимках можно увидеть здание, которое остается поврежденным в результате атаки. Расследователь отметил, что за пройденное время противник так и не начал восстановительные работы и ничего не сделал.

"Мне было интересно посмотреть, начался ли ремонт в штаб-квартире ЧФ, но, похоже, ничего не было сделано. Вокруг него припарковано множество машин, интересно, используется ли часть из них?" — говорится в сообщении.

Россия не начала восстанавливать штаб Черноморского флота после ракетного удара Фото: Twitter

Отдельно OSINT-аналитик показал на спутниковых кадрах, что на входе в гавань Севастополя была восстановлена значительная часть оборонительных сооружений, которые разрушил недавний масштабный шторм.

РФ начала восстанавливать оборону оккупантов, которую разрушил шторм Фото: Twitter

Что касается большого десантного корабля "Минск" Балтийского флота РФ, который в сентябре 2023 года также был поврежден в Крыму, то противник не теряет надежд на его восстановление и продолжается процесс разборки. Аналитик MT Anderson задался вопросом, собираются ли на него установить новую надстройку.

РФ продолжает разбирать корабль "Минск", который был поврежден ракетным ударом Фото: Twitter

Напомним, 22 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. В Министерстве обороны РФ заявили об атаке крылатыми ракетами и беспилотниками. Было заявлено о перехвате одной ракеты и двух БПЛА самолетного типа.

23 сентября Силы спецопераций назвали детали удара по штабу ЧФ в Крыму. Спецназовцы заявили, что кропотливая и дерзкая работа позволила вовремя и точно поразить штаб, в котором собралось руководство Черноморского флота РФ.

15 сентября в ВСУ признались, чем били по кораблям "Минск" и "Ростов-на-Дону". Украина нанесла удар по Севастопольскому судоремонтному заводу, на территории которого получили повреждения российские корабли. В Воздушных силах рассказали, что использовали для атаки предоставленные партнерами крылатые ракеты.