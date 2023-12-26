Взрыв в Феодосии: осколки БДК "Новочеркасск" разбросало по всему городу, — росСМИ (видео)

Российские журналисты обнаружили, что один из фрагментов судна вошел в землю почти на метр, а в соседних домах повыбивало стекла.

В окрестностях феодосийского порта находят множество фрагментов большого десантного корабля "Новочеркасск", по которому во вторник, 26 декабря, был нанесен удар тактической авиацией ВСУ. Об этом сообщает издание "Вести. Крым".

"Представьте, насколько сильным был взрыв, что осколки корабля разбросало по всему городу. Например, один из элементов почти на один метр вошел в землю, а в окрестных пятиэтажках повыбивало стекла", — констатировала корреспондент.

Удар по ДК "Новочеркасск" — детали

В ночь на 26 декабря во временно оккупированном Крыму прогремели громкие взрывы, последствиями которых стали повреждения еще одного корабля Черноморского флота РФ — большого десантного корабля "Новочеркасск".

Как заметил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, это именно тот корабль, который мог перевозить иранские дроны-камикадзе Shahed.

Позже Министерство обороны РФ вынуждено было подтвердить, что ДК "Новочеркасск" получил повреждения после удара авиационными управляемыми ракетами.

По данным экспертов, стоимость уничтоженного в феодосийском порту корабля может достигать 85 миллиона долларов.

Вместе с тем, начальник пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что поскольку в портовой инфраструктуре все объекты находятся близко друг к другу, мог быть поврежден не один корабль, а несколько. Информация о дополнительных потерях противника еще проверяется.

Кроме того, в ОК "Юг" сообщили, что поражение крупного десантного корабля "Новочеркасск" российского флота в порту Феодосии вызвало длительную детонацию боеприпасов и возникновение масштабного пожара.

Напомним, что это не первое повреждение ДК "Новочеркасск" — в порту оккупированного Бердянска он уже подвергался атаке 24 марта 2022 года.

Фокус писал, что российское командование вынуждено перемещать корабли из баз Черноморского флота в Крыму, чтобы защитить их от ударов ВСУ. К примеру, 5 декабря малый ракетный корабль "Туча" проекта 22800 "Каракурт" вывели в Новороссийск.

Фокус ранее сообщал, что из-за полномасштабной войны в Украине может сильно пострадать весь военно-морской флот РФ. Экс-президент России Дмитрий Медведев даже говорил, что его страна не имеет будущего как государство без надлежащего флота.