В Украине погиб "Тулунский маньяк", который 30 лет насиловал женщин в РФ, — СМИ

Российский насильник и убийца провоевал в Украине три недели, сообщили росСМИ. Осужденный должен был провести в колонии 24 года, вместо этого стал наемником частной военной компании.

Во время боевых действий в Украине погиб Павел Шувалов, которого в РФ называют "Тулунский маньяк" из-за его преступлений — серийных убийств и изнасилований. В апреле 2023 года россиянин заключил контракт с частной военной компанией (ЧВК) и пошел воевать. Провоевав три недели, погиб, причем российские командиры до сих пор не забрали его тело с поля боя. О том, как сложилась судьба россиянина-насильника, рассказали в пропагандистском росСМИ Lenta.ru.

Журналисты росСМИ получили информацию от неуказанных источников из российских силовых органов. Силовики объяснили, что "тулунский маньяк" согласился заключить контракт с ЧВК в апреле 2023 года. Название ЧВК не указывается.

Несколько дней длилась подготовка в учебном лагере и уже 6 мая россиянин оказался на фронте в Луганской области Украины. Провоевал Шувалов всего лишь 23 дня — погиб 29 мая, написали в росСМИ. Его тело уже восьмой месяц лежит где-то на Луганщине — информацию подтвердили три человека, с которыми общались журналисты.

Павел Шувалов, или "Тулунский маньяк" — 55-летний россиянин, которого в 2021 году осудили на 24 года колонии, рассказали на портале The Insider. Мужчину признали виновным в двух убийствах и 27 изнасилованиях. Преступления совершал 28 лет — с 1991 по 2019 год. Местность, где он действовал — село Тулун в Иркутской области РФ в 4 тыс. км от Украины.

"Тулунский маньяк" Павел Шувалов, который погиб в Украине Фото: lenta.ru Село Тулун в Иркутской области РФ, где действовал маньяк Шувалов Фото: Google Maps

Мобилизация в РФ — детали

Отметим, летом 2022 года российские власти разрешили набирать в армию осужденных. Первые шаги в данном направлении мобилизации сделал ныне покойный владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. В частности, он совершил "тур" по колониям РФ и набрал там до 50 тыс. зэков. В обмен на участие в войне в Украине Пригожин пообещал освобождение из колонии и помилование из рук президента Владимира Путина.

После Пригожина в РФ начали создавать другие частные компании, а также подразделения ВС РФ, в которые набирали бывших зэков. Провоевав полгода, некоторые из них демобилизовались и Путин действительно снял с них судимость. РосСМИ начали публиковать статьи, в которых рассказывают о помилованных Путиным преступниках. Среди них — убийцы, насильники, и есть даже каннибалы.

Напоминаем, 17 декабря президент Путин заявил, что и дальше будет воевать в Украине, при этом ему не придется объявлять мобилизацию — хватает добровольцев. Тем временем в Украине подсчитали количество добровольцев-зеков, погибших во время оккупации Бахмута. По некоторым оценкам, в "мясных штурмах" погибло около 20 тыс. бывших заключенных из РФ. 28 декабря СМИ рассказали о продолжении атак ВС РФ на восточном фронте: россияне идут в атаку, теряют живую силу, но потом повторяют попытки снова и снова.