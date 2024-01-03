15 лет за пытки над людьми: суд вынес приговор коменданту тюрьмы "Изоляция" Куликовскому

Обвинили "Палыча" по трем статьям Уголовного Кодекса Украины, а сам приговор начал считаться с момента задержания — ноября 2021 года. Правозащитница Александра Матвийчук считает, что этого мало за совершенные преступления.

Шевченковский районный суд Киева вынес приговор коменданту донецкой тюрьмы "Изоляция" Денису Куликовскому по кличке "Палыч", который причастен к пыткам гражданских и военнопленных. Об этом сообщает "Суспiльне" 3 января.

Приговор суда гласит, что следующие 15 лет своей жизни подсудимый проведет в местах заключения свободы. Также было принято решение о конфискации имущества.

Суд признал Дениса Куликовского виновным по трем статьям УКУ и основная из них 438 — нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением. Начало исполнения приговора считается с 9 ноября 2021 года.

В Киеве вынесли приговор коменданту донецкой тюрьмы "Изоляция" Фото: 5.ua

Приговор коменданту "Изоляции": мнение правозащитницы

А вот по статье 149, в которой речь идет о торговле людьми, суд признал его невиновным, ведь отсутствовали необходимые доказательства. Приговор также не устроил правозащитницу Александру Матвийчук.

"Я буду советоваться с адвокатами потерпевших и вообще относительно процессуальных нюансов. По моему убеждению, Денис Куликовский, он же "Палыч", должен получить пожизненное. Я собирала показания людей, которые выжили в резонансе. Это такие истории, которые указывают мне, что по совокупности совершенных преступлений они должны сидеть до конца своей жизни", — заявила она.

Приговор коменданту "Изоляции": мнение бывшего пленного

Один из заключенных "Изоляции" журналист Станислав Асеев не собирается подавать апелляцию после приговора, о чем заявил его адвокат. По его словам, суд удовлетворил требования в виде заключения на 15 лет и выходить за пределы никто не может.

Ранее Станислав Асеев рассказывал в комментарии журналистам "24 канала", что во время заключения в "Изоляции" над пленными издевались. Их избивали и иногда в этом участвовал непосредственно Денис Куликовский.

При этом "Палыч" приказывал заглушать крики людей советскими песнями, которые пели сами заключенные.

Приговор коменданту "Изоляции": позиция суда

Судья-советник Шевченковского районного суда города Киева Марина Антонюк в комментарии журналистам также рассказала, что суд принял решение признать виновным Дениса Куликовского в совершении ряда преступлений на территории временно оккупированного Донецка.

"Фактически суд признал его виновным в совершении всех тех действий, которые ему инкриминировались органом досудебного расследования и прокурором. Однако относительно непосредственной квалификации его действий, то не со всеми статьями суд согласился. Это вопрос больше юридический, поскольку суд пришел к выводу о том, что один из составов преступления, которые инкриминировались, фактически охватывается составом другого уголовного преступления, поэтому по этой статье он не был осужден", — заявила Марина Антонюк.

Напомним, 9 ноября 2021 года сообщалось, что в Киеве задержали "главного палача" донецкой тюрьмы боевиков "Изоляция". Денис "Палыч" Куликовский, по признаниям бывших пленных, регулярно пытал и насиловал своих жертв на протяжении нескольких лет. Позднее в спецслужбе опубликовали кадры допроса Куликовского.

6 декабря того же года сообщалось, что СБУ ищет жертв Дениса Куликовского. Силовики просили всех, кто был в плену у боевиков на территории незаконной тюрьмы и пострадал от действий, связаться по телефону.

27 января 2021 года показали, как выглядела тюрьма "Изоляция" во временно оккупированном Донецке. Через эту тюрьму в частности прошел журналист Станислав Асеев, в которой его пытали.