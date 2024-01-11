Эстония предоставит Украине помощь на сумму 1,2 млрд евро (видео)

По словам эстонского президента Алара Кариса, Евросоюз должен нарастить военное производство, а также "снять ограничения на вооружение, передаваемое Украине".

Эстония предоставит Украине помощь на сумму 1,2 миллиарда евро до 2027 года. Об этом сказал президент Эстонии Алар Карис в ходе совместно брифинга с президентом Украины Владимром Зеленским 11 января в Таллине.

Алар Карис заявил, что Евросоюз должен увеличить производство оружия. Кроме того, эстонский лидер выступил против "ограничений на вооружение, передаваемое Украине".

"Долгосрочный вклад Эстонии от начала этой полномасштабной войны до 2027 года будет составлять 1,2 миллиарда евро. Украина нуждается в большем и нуждается в лучших вооружениях", — сказал Карис.

По словам политика, на данный момент Эстония вместе с европейскими союзниками обсуждает, как могут быть использованы активы России. Он упомянул о наличии плана по отстройке Украины, отметив, что "агрессор должен оплатить этот чек".

"Россия не только хочет захватить Украину. Вместе с другими диктаторами она бросила вызов демократическому миру. Используя оружие, которое Россия получила от Северной Кореи и других союзников, Путин также ведет войну за них. И поэтому мы должны работать, чтобы бороться с этими вызовами вместе", – сказал эстонский президент.

Пресс-конференция Алара Кариса и Владимира Зеленского

Напомним, 11 января, Владимир Зеленский прибыл с визитом в Эстонию. По приезду его встретил глава Министерства иностранных дел Маргус Цахкна. Кроме украинского лидера, к эстонским коллегам отправился и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Ранее, 9 января, премьер-министр Эстонии Кая Каллас во время пресс-конференции заявила, что Эстония будет вносить следующие 4 года по 0,25% от своего ВВП на оборонную поддержку Украины. Она также призвала другие страны Европы и Северной Америки наследовать эстонский пример.