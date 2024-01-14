Выполнял боевое задание: на фронте погиб дельтапланерист Илья Тарасюк (фото)

Спортсмен Илья Тарасюк в мирное время шил паруса для дельтапланеристов всего мира, имел семью, ходил в горы. Он погиб в бою с российскими оккупантами зимой 2024 года.

На российско-украинской войне погиб пилот дельтаплана Илья Тарасюк, который недавно мобилизовался в ряды ВСУ. В составе подразделения он выполнял боевое задание, но не вернулся с поля боя. О гибели Тарасюка сообщила дельтапланеристка Юлия Бурлаченко на странице Facebook.

Сообщение Бурлаченко появилось в сети 11 января. Спортсменка написала, что дельтапланерист погиб, "защищая Украину от российской сволочи". Другие детали его гибели не приведены.

Юлия Бурлаченко — о смерти Тарасюка Фото: Скриншот

Информация о последнем бое Ильи Тарасюка опубликована на странице Facebook благотворительной организации Pilots Help Ukraine, созданной украинскими дельтапланеристами для помощи Силам обороны Украины. Указывается, что его подразделение попало под удар российского дрона во время выполнения боевого задания. Также рассказали, что мужчина, у которого есть жена и дочь, попал в армию недавно. В мирной жизни он шил паруса для дельтапланов, на которых летают многие спортсмены мира.

Pilots Help Ukraine — о смерти Ильи Тарасюка Фото: Скриншот

На странице Facebook последнее сообщение Тарасюка опубликовано в мае 2023 года — он распространил призыв о сборе средств на радиостанцию для двух разведывательных батальонов, которые воевали под Бахмутом.

В каком именно подразделении находился мобилизованный спортсмен, не известно. Мужчина проживал в Боярке под Киевом — информация указана на его странице в соцсети. Также можно увидеть фотографии, на которых он парит на дельтаплане, находится в кругу семьи и друзей, путешествует по миру.

Илья Тарасюк с дочерью и женой (в военной форме) Дельтапланерист Илья Тарасюк — на фоне гор Илья Тарасюк на дельтаплане Илья Тарасюк и дочь в мирное время Илья Тарасюк, украинский дельтапланерист

На странице Всеукраинской федерации дельтапланерного спорта нет информации о судьбе Ильи Тарасюка — последнее сообщение опубликовано в августе 2022 года.

Гибель на войне — детали о судьбе спортсменов

Ранее Фокус рассказывал о спортсменах, которые стали в ряды Сил обороны или остались в Украине после полномасштабного вторжения. Например, 29 декабря стало известно о смерти известного баскетболиста, который попал под массированный ракетный удар РФ 29 декабря. 29 октября в сети написали о смерти воспитанника футбольного клуба "Динамо".

Между тем в Министерстве молодежи и спорта Украины сообщили, что около 300 спортсменов нарушили правила выезда за границу для военнообязанных. В специальном списке — имена тех, кто получил разрешение на выезд на соревнования, но не вернулся. Между тем среди тех, кто остался, пошел в ВСУ и пал в бою есть и боксеры, и футболисты, и гейм-дизайнеры.

Напоминаем, 3 января в СМИ сообщили о гибели боксера из Николаева Артема Хана: мать надеялась, что он в плену, но позже стало известного о его смерти в бою. 10 января россияне убили футбольного арбитра: он воевал на линии фронта под Запорожьем.