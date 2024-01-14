Украина рискует проиграть: генерал НАТО назвал критические сценарии для Киева из-за действий Запада

По мнению экс-командующего армией НАТО Филиппа Бридлава, за дальнейший ход войны ответственны исключительно западные политики. Генерал назвал три сценария, в двух из которых Украина проиграет.

Западные политики совершили ряд ошибок, помогая Украине в противостоянии нападению РФ. В частности, ВСУ не вовремя получили бронетехнику и до сих пор не имеют преимущества в воздухе. Из-за того, что Запад не предоставил оружие, необходимое для победы, украинцы рискуют проиграть в войне. О рисках в российско-украинском противостоянии рассказал экс-командующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе (2013-2016 гг.) генерал Филипп Бридлав в комментарии изданию Newsweek.

Бридлав заявил, что Украина может потерпеть поражение, поскольку у РФ больше людей и большие размеры. Между тем западные политики действуют на основе своих "опасений". Именно поэтому до сих пор украинцы получают только оружие, которое дает возможность удержаться на поле боя, но не получают оружие для победы.

"Мы не даем им то, что им нужно для победы. Скорее, мы даем им достаточно, чтобы оставаться на поле боя", — сказал генерал.

Война в Украине — детали

По словам генерала, будущий ход российско-украинской войны имеет три сценария.

Первый сценарий — проигрыш Украины из-за того, что Россия превосходит в людях и размерах.

Второй сценарий — Запад бросает Украину, гибнут десятки тысяч украинцев и в итоге страна вновь становится "вассалом России".

Третий сценарий — Запад предоставляет Украине все необходимое оружие и она побеждает.

"Если Запад решит дать Украине то, что им нужно для победы, Украина выиграет эту войну", — процитировало издание слова экс-командующего армией НАТО.

Генерал отметил, что только от западных политиков зависит, чем закончится война.

"Эта война закончится именно так, как этого хотят и хотят западные политики", — сказал он.

Также Бридлав назвал некоторые ошибки в поставках оружия Украине. Одна из ошибок — предоставление бронемашин слишком поздно: они поступили на поле боя не тогда, когда были нужны для украинского контрнаступления. Еще одна ошибка — предоставление ракет ATACMS не с теми характеристиками, которые нужны: ВСУ получили старые кассетные боеприпасы — менее мощные и малого радиуса действия. Кроме того, Запад так и не дал Украине инструменты для получения преимущества воздухе.

"Маневренная война начинается с превосходства в воздухе. Мы не дали Украине того, что ей нужно для установления преимущества в воздухе".

Ответственность за риски в российско-украинской войне на сегодня лежит на Республиканской партии США, привели слова американского военного на портале Newsweek. Действия политиков из этой партии могут привести к победе президента РФ Владимира Путина, и когда такое произойдет, с них за это спросят.

"Вопрос к республиканскому руководству в Палате представителей заключается в том, хотят ли они, чтобы их обвинили в том, что Россия выиграла войну?"

Отметим, члены Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США с осени 2023 года отказываются поддержать предложение президента Джо Байдена о предоставлении Украине помощи в размере 61 млрд долл. Представители этой политической силы в январе 2024 года заявили, что, вероятно, можно ожидать какого-то решения в феврале. Между тем в Пентагоне сообщили, что у правительства закончились возможности предоставления Украине новых пакетов вооружения для противодействия россиянам.

Напоминаем, в ночь на 13 января Воздушные силы сбили только восемь российских ракет, а остальные — обезвредили с помощью средств РЭБ. После этого представитель Воздушного командования Юрий Игнат заявил, что эти комплексы могут покупать местные общины для самозащиты — так можно будет экономить ракеты для сил ПВО.