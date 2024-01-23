Расследование остановили: ракету, упавшую в польском Пшеводове, выпустила Украина, — СМИ

По словам журналистов, расследование польских специалистов было остановлено из-за якобы отсутствия какого-либо сотрудничества со стороны Киева.

Польская прокуратура остановила расследование падения ракеты в Пшеводове, придя к заключению, что снаряд был выпущен Украиной. Об этом сообщает RMF 24.

По словам журналистов, заключение было сделано на основе имеющихся доказательств. Однако окончательно определить все обстоятельства события невозможно.

В прокуратуре Польши заявили, что такое решение было принято из-за отсутствия какого-либо сотрудничества со стороны Украины. Еще несколько месяцев назад прокуроры отправили украинским властям свои выводы и потребовали информацию, которая позволила бы определить, кто выпустил упавшую ракету.

Падение ракеты в Польше: что известно

Напомним, 15 ноября 2022 года во время массированных ракетных ударов по Украине в городе Пшеводов Люблинского воеводства Польши упала ракета. В результате происшествия погибло два человека –– 60-летний Богуслав Вос и 62-летний Богдан Чупек, которые работали на агропредприятии. Мужчины дружили несколько десятилетий и погибли вместе.

Затем, уже 17 ноября на место падения ракет прибыли украинские специалисты, чтобы принять участие в независимом расследовании. Стороны договорились открыто взаимодействовать во время расследования причин трагедии.

25 ноября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву так и не предоставили доказательств, что упавшая в Польше ракета была украинской. Министр заявил, что у ВСУ есть информация, что ракета, убившая двух людей в Пшеводове, не была выпущена украинской ПВО. Дипломат уверен, что инцидент не повлияет на отношения Украины с западными партнерами.

Уже в сентябре 2023 года польские СМИ сообщили, что польские следователи пришли к выводу, что ракета была украинской. Лукаш Лапчиньский, пресс-секретарь Национальной прокуратуры, подтвердил, что они получили заключение экспертов, однако из-за его секретности не раскрывают его содержание. По данным польских журналистов, Украина якобы не сотрудничала со следствием и не предоставила материалов дела со своей стороны.