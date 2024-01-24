ВСУ продолжат уничтожать средства доставки оружия ВС РФ, — Генштаб после крушения Ил-76

По данным командования, украинские защитники вынуждены контролировать воздушное пространство и следить за логистикой противника. Это уменьшает опасность от ракетных атак для населения.

Российские оккупанты продолжают атаковать мирные города Украины с различного вооружения. В частности страдают регионы, которые находятся недалеко от границы. В Генеральном штабе ВСУ рассказали о действиях Украины, которые помогают препятствовать террору.

По данным командования, Силы обороны делают все от себя возможно, чтобы защитить страну и ее жителей. Противник не может добиться никаких результатов на поле боя, поэтому продолжает применять тактику террора, в том числе и на Харьковском направлении.

"Применение ракетного поражения с целью уничтожения Харькова и убийства гражданских мы видим и в других городах Украины. Только за последнюю неделю противником нанесено 19 ракетных ударов по Харьковщине. Применены: 26 ЗКР С-300; 3 БР "Искандер-М", — говорится в сообщении.

В результате действий ВС РФ погибли 16 человек, среди которых один ребенок. Также 78 человек получили ранения. Противник разрушил 13 зданий, среди которых — 1 больница, 3 заведения образования и 6 жилых домов.

В связи с этим, продолжают в Генштабе, для уменьшения ракетной опасности ВСУ не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запуска ракет и логистику их поставок. В особенности если для этого применяются средства военно-транспортной авиации.

"Зафиксированная интенсивность обстрелов напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода. С учетом этого, Вооруженные Силы Украины будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении", — заявили в Генштабе.

В Генштабе рассказали о действиях Силы обороны, которые помогают препятствовать террору ВС РФ Фото: Скриншот

Стоит отметить, что заявление сделано после крушения в Белгородской области самолета Ил-76. Внутри него якобы находились украинские военнопленные, которых готовили к обмену. Украинская сторона официально не комментировала инцидент, а в Офисе президента пообещали предоставить комментарии позже.

Напомним, 24 января 24 января в сети появились кадры падения российского грузового самолета Ил-76 неподалеку от границы в Белгородской области. На видео видно, как воздушное судно со стремительной скоростью падает.

Представитель украинского командования, который дал комментарий изданию Фокус, заявил, что не известно, каким оружием взорвали Ил-76 и причастны ли к этому Силы обороны.

Сразу после этого пропагандистские издания начали утверждать, что на борту самолета могли якобы находиться 63 украинских военнопленных. На место падения отправились российские правоохранители, чтобы "установить причины падения". Эта версия официально не подтверждена.

При этом в ГУР заявили, что 24 января действительно планировался обмен пленными с Россией, но пока что он не состоялся. Проверяются все версии того, что могло произойти с российским самолетом Ил-76.