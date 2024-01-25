В 2024 защитят не все: как ВСУ "закроют небо" на третьем году вторжения, — обозреватель

Чтобы отогнать российскую авиацию, Украине понадобятся истребители F-16 и Grippen, пояснил обозреватель Александр Коваленко. Кроме того, ВСУ должны получить дальнобойные ATACMS и TAURUS.

Украина в 2024 году получит самолеты и ракеты, которые помогут защитить определенную часть территории от атак российской авиации. Этого достигнут благодаря истребителям F-16, ракетам ATACMS, но будут и другие возможности. Об особенностях "закрытия неба" на третьем году российско-украинской войны рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко на странице Facebook.

Коваленко пояснил, что ракеты, которые входят в арсенал истребителя F-16, могут сбивать самолеты ВС РФ на максимальном расстоянии до 180 км. При этом они должны работать совместно с самолетами дальней радиолокационной разведки — аналогом российского А-50, который 14 января сбили ВСУ над Азовским морем.

Вместе с ракетами ATACMS, которые достанут до аэродромов россиян в Крыму, украинские Силы обороны "защитят небо", но не над всей Украиной, а лишь над частью линии фронта, пояснил Коваленко.

Авиация ВСУ — детали нового оружия для Украины

Военный обозреватель напомнил, чего достигли украинские военные, даже не имея F-16 — сбили три истребителя Су-34 над Херсонщиной, один самолет дальней радиолокационной разведки А-50 над Приазовьем, а также повредили командный пункт Ил-22.

В течение 2024 года Украина получит новое оружие, которое будет работать в комплексе с другими западными инструментами, говорится в заметке:

истребители F-16 вооружены ракетами, которые стреляют на расстояние от 105 до 180 км (AIM-120C-5/C-6/C-7, AIM-120D), то есть простреливают оккупированную часть Херсонщины на левобережье;

цели для F-16 будут "подсвечивать" из Румынии самолеты НАТО с системой дальнего радиолокационного обнаружения (то есть с системой AWACS) — аналог российского А-50;

ракеты ATACMS будут разрушать аэродромы в оккупированном Крыму, а западные системы ПВО будут угрожать российским самолетам в воздухе;

истребители SAAB Gripen, которые Украине пообещали предоставить в Швеции, дают возможность запускать ракеты TAURUS — эти ракеты ВСУ еще не выделили, но разговоры ведутся.

Благодаря перечисленным возможностям ВСУ смогут закрыть небо только над линией фронта, резюмировал Коваленко. Также отметил, что этого достигнут благодаря комплексному использованию многих инструментов. При этом действовать будут "аккуратно", чтобы не попасть под удар ВС РФ.

"Результаты будут не молниеносными и сразу над всей зоной боевых действий сделать некую "бесполетную зону" для российских оккупационных войск не получится, но в целом это вполне возможно".

Отметим, ранее Фокус публиковал анализ издания Forbes возможностей самолета F-16 по сравнению с имеющимися в ВСУ воздушными судами МиГ и "Сухой". Выяснилось, что западный истребитель имеет оборудование, которое дает возможность отслеживать воздушные цели с большего расстояния, а также "обманывать" системы ПВО противника.

Между тем в СМИ сообщают, что F-16 еще не поступили на территорию Украины: пока пилоты проходят обучение в одной из европейских стран, также готовится инфраструктура. Украинский военный объяснил, что эти истребители вместе с французскими ракетами SCALP смогут действительно несколько изменить ход войны.