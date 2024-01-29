СМИ пишут об увольнении Залужного: в Минобороны опровергают (скриншоты)

По словам источников журналистов в Офисе президента, Владимир Зеленский якобы уже подписал указ об увольнении Главнокомандующего, однако официальных сведений об этом нет. В Министерстве обороны заявили, что это не правда.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный мог быть снят со своей должности. Об этом сообщает издание "Цензор.нет" ссылаясь на собственные источники.

По данным собеседников журналистов, президент Украины Владимир Зеленский уже якобы подписал указ про снятие Главнокомандующего ВСУ с должности и сейчас продолжаются консультации с иностранными партнерами.

Бывший народный депутат Борислав Береза также убежден, что Валерий Залужный якобы был уволен с должности, о чем ему сообщили анонимные источники в Офисе президента Украины. Информация официально не подтверждена, однако он услышал такую информацию сразу от двух разных информаторов.

Спустя время Борислав Береза добавил: "Информацию подтвердили. Зеленский снял Главкома Залужного. В Москве сегодня праздник…".

Валерия Залужного могли снять с должности Главнокомандующего Фото: Скриншот

Высказался на эту тему и украинский журналист Роман Цымбалюк на своей странице в социальной сети Facebook. По его данным в Украине якобы появился новый Главнокомандующий ВСУ.

"Президент Украины назначал вместо Валерия Залужного — Кирилла Буданова", — говорится в сообщении.

Валерия Залужного могли снять с должности Главнокомандующего Фото: Скриншот

Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал, что он также получил информацию об увольнении Валерия Залужного. Главнокомандующему якобы предложили должность посла в одну из европейских стран, но тот отказался.

Валерия Залужного могли снять с должности Главнокомандующего Фото: Скриншот

Информация официально не подтверждена. На момент публикации материала слухи не комментировали в Офисе президента и Генштабе ВСУ.

Слухи про увольнение Залужного: источники Фокуса

Источники Фокуса в правоохранительных органах не подтверждают, но и не опровергают эту информацию.

Слухи про увольнение Залужного: источники в ОП

Собеседники издания "Украинская правда" в СНБО, Министерстве обороны, Офисе президента и СБУ заявили, что вопрос об отставке Валерия Залужного рассматривается, однако официального указа все еще нет.

Соответственно, информация от выше перечисленных источников может не являться достоверной.

Слухи об увольнении Залужного: реакция Минобороны

В Telegram-канале Минобороны Украины появилось сообщение с обращением ко всем журналистам: "Нет, это не правда".

Валерия Залужного могли снять с должности Главнокомандующего Фото: Скриншот

Слухи про увольнение Залужного: что известно

Стоит отметить, что слухи про увольнение Главнокомандующего ВСУ ходят уже несколько месяцев. Основная волна разговоров началась после ноябрьского интервью Валерия Залужного, где тот заявил, что война могла зайти в тупик из-за паритета сил, однако с этим согласны были не все.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявлял, что боевые действия продолжаются и они достаточно активные. Украинские защитники делают все для того, чтобы не пропустить врага вперед.

"Вероятно, интерпретация высказываний Валерия Залужного была не совсем корректной. Он сказал, что мы достигли определенного паритета, и это действительно так. Если в начале войны у России было преимущество в боеприпасах и обстрелах в 5-10 раз, то сейчас мы сравнялись в массированности применения артиллерии", — заявил Федор Вениславский.

8 ноября сообщалось, что наличие вероятного конфликта между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, между ними нет никаких недоразумений и они не занимают разные позиции касаемо того, как должна продолжаться война в Украине. Он уверен, что в слухах замешана пропагандистская машина России.

21 ноября сообщалось, что президент Украины в одном из своих интервью заявил, что вмешательство генералов в политику ставит под угрозу национальное единство, после чего слухи о вероятном конфликте с Главкомом ВСУ возобновились.

30 ноября про наличие конфликта высказался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он все же настаивает, что у Владимира Зеленского и Валерия Залужного нормальные отношения и они находятся в постоянной коммуникации, а все разговоры об увольнении или конфликте вредят эффективности на поле боя и в отношениях с партнерами.

12 декабря министр обороны Рустем Умеров отреагировал на слухи об увольнении Главнокомандующего ВСУ. По его словам, такой вопрос даже не стоит на повестке дня, а с самим Валерием Залужным они неоднократно шутили на эту тему. Рано или поздно кадровые решения будут происходить, но это не вопрос ближайшего времени, считал министр.

19 декабря во время пресс-конференции с журналистами на эту тему впервые высказался и сам президент Владимир Зеленский. По его словам, он имеет рабочие отношения с главкомом, а также имеет "много вопросов". До этого он никак не реагировал на слухи, чтобы никому не помогать распространять неправдивую информацию.

"Рабочие у меня отношения с Залужным. Он должен отвечать за результат на поле боя как главком. Есть много вопросов (…) Я считаю, что быть главкомом — это честь. Я считаю, что быть президентом — это честь. Нам нужны крепкие шаги и результаты. Я не развиваю какие-либо личности или сложности (с личностями — ред.). Государство Украина — это не о личном, это более 40 миллионов человек", — заявлял Владимир Зеленский.

Напомним, 20 декабря сообщалось, что украинцы против отставки Залужного независимо от доверия к Зеленскому. Как показал соцопрос, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному доверяют 92% граждан. Мнения относительно конфликта с президентом Владимиром Зеленским разошлись, но отставку военачальника большинство опрошенных не поддерживает.