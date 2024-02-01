Запустили не одну ракету: ВСУ поразили подземный бункер и РЛС на аэродроме "Бельбек", — эксперты

Военные объекты противника в Крыму атаковали авиационными ракетами, предназначенными для уничтожения подземных бункеров. Поэтому вряд ли их использовали против самолетов, предполагают эксперты.

Во время ракетного удара ВСУ по военному аэродрому "Бельбек" ракеты целились по командному пункту ВС РФ, расположенному южнее взлетной полосы. Ракета была не одна: их летела целая стая. Поэтому возможно поражение еще ряда полезных целей на территории военной базы российских оккупантов. О возможных точках попадания на "Бельбеке" рассказали эксперты портала Defense Express.

Эксперты отметили, что ВСУ могли попасть по важным объектам, поскольку об этом упомянул командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, когда подтверждал ракетную атаку. В частности, командующий пояснил, что до 2014 года на аэродроме базировалась 204-я Севастопольская бригада тактической авиации. Кроме того, на портале объяснили, что для атаки использована не одна ракета, следовательно, возможны попадания по нескольким точкам.

Благодаря геолокации облака дыма, которую провел OSINT-расследователь с ником DniproOsintNew, сообщениям в неправительственных Telegram-каналах РФ и информации из анонимных источников, на портале перечислили три возможные цели украинских ракет.

Во-первых, ударили по подземному командному пункту авиабазы, который расположен в точке с координатами 44.676684946980856, 33.55270148866832.

Пункт управления ВС РФ Фото: Google Maps

Во-вторых, могли попасть по радиоцентру штаба всей авиации ЧФ РФ. Объект — в 2 км к востоку от первой точки. Вывод основывается на сообщении в Telegram-канале Astra, где сообщили о попадании по пункту связи воинской части 80159. В/ч 80159 — это на самом деле 38 истребительный авиаполк РФ, отметили эксперты.

РЛС возле аэродрома Бельбек Фото: Defense Express

В-третьих, возможно поражение радиолокационной станции. Например, именно рядом с "Бельбеком" противник держал РЛС типа "Небо", которая способна обнаруживать приближение баллистических ракет.

На портале объяснили, что сомневаются в попадании по военным самолетам ВС РФ, которые базируются на аэродроме. Объясняют, что избрание целей зависит от выбора типа ракет, которые использовали для атаки. В частности, ракеты Scalp/Storm Shadow предназначены для разрушения подземных бункеров, укрепленных точек. То есть их не рационально использовать для повреждения самолетов. Между тем удар по подземным сооружениям подтверждает информация об оползне на побережье возле аэродрома, подытожили эксперты Defense Express.

Взрывы на аэродроме Бельбек — детали

Отметим, на портале "Радио Свобода" можно узнать о группе объектов, расположенных неподалеку от взлетной полосы Бельбека. В частности, на карте военных объектов ВС РФ в Крыму указано, что там есть два склада горюче-смазочных материалов и один склад боекомплекта — как раз южнее, в районе попаданий 31 января. А севернее — пусковая площадка для ЗРК С-400 "Триумф" и радары 92Н6Е и 96Л6.

Какие военные объекты ВС РФ есть возле аэродрома "Бельбек" в Крыму Фото: Радіо Свобода

31 января жители оккупированного Крыма заметили столб дыма над аэродромом "Бельбек", сообщили СМИ. Кроме того, местные жители слышали до полудюжины взрывов и видели следы полета ракет ПВО. В Минобороны РФ сообщили об атаке двадцати украинских ракет и заверили, что все их обезвредили.

Ранее Фокус писал о предыдущих взрывах на военных объектах ВС РФ возле аэродрома Бельбек. Например, 1 октября 2022 года стало известно об инциденте с самолетом — произошел взрыв и россияне сообщили о потерях личного состава. В январе представители оккупационных властей дважды сообщали о появлении беспилотников. Первый случай произошел 4 января — объяснили, будто сбили два украинских беспилотника. Второй случай — 16 января: тогда российская ПВО якобы сбила все 10 атакующих дронов.

Напоминаем, эксперты проанализировали арсенал, который имеют или получат в ближайшее время ВСУ. Среди ракет, которые поступят от партнеров — ракеты, способные достать до Крымского моста.