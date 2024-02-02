Украина запросила передать "погибших" после падения Ил-76: появилась реакция Кремля

В России отсутствует единая структура, которая занимается обменом пленных. Между тем в администрации Владимира Путина ответили, получали ли соответствующий запрос относительно возможной передачи тел "погибших" в авиакатастрофе.

Кремль не видел обращения Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины о возвращении тел людей, которые якобы погибли на самолете Ил-76 в Белгородской области. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил росСМИ "РИА Новости".

Краткий комментарий Пескова состоял из нескольких слов, говорится в сообщении правительственного информационного агентства. Представитель Кремля заверил, что администрация президента РФ Владимира Путина запроса относительно тел украинцев не получала.

Ответ Пескова по Ил-76 и телам якобы погибших Фото: Скриншот

Координационный штаб по работе с пленными, который занимается обменами украинцев из тюрем РФ, еще в августе 2023 года разъяснил некоторые процедуры этого процесса.

В сообщении штаба указано, что в РФ не существует какой-то одной структуры, которая занимается этими вопросами. Поэтому каждое возвращение — это результат особой работы украинских спецслужб.

Падение Ил-76 — детали

Отметим, военно-транспортный самолет Ил-76 24 января упал в Белгородской области в результате ракеты, происхождение которой на сегодня не установлено. Также точно не известно, чем было нагружено российское воздушное судно: в Кремле уверяют, что на борту якобы находились 65 украинских пленных. Власти РФ не допустили к месту падения представителей международных организаций — ни ООН, ни Международный Комитет Красного Креста. Поэтому нет никакой подтвержденной информации о событиях, которые тогда произошли.

В ГУР Минобороны через несколько часов после авиакатастрофы подтвердили, что в тот день действительно должен был состояться обмен пленными. Также заявили, что Россия не отвечает на запросы о возвращении тел, если пленные из "списка" действительно находились на борту.

Напоминаем, 1 февраля в СМИ опубликовали спутниковые фотографии с места падения, на которых видно черное пятно и остатки самолета. 31 января состоялся масштабный обмен пленными: в Украину вернули 207 бойцов ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, пограничников и тому подобное. В украинской разведке заявили, что во время обмена не было людей, которые якобы находились на Ил-76.