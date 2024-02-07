"Военное преступление" бойцов: РФ распространяет фейки о расстреле за отказ идти на штурм, — СНБО

Фактчекеры заметили явные признаки, которые доказывают фейковость видео с якобы "военным преступлением". Подобные видео являются информационно-психологической операцией РФ, направленной против ВСУ и мобилизации.

Российские пропагандисты распространили в соцсетях фальшивый видео ролик, на котором якобы фигурируют военные из подразделения "Скала" Сил обороны Украины. На записи можно заметить несколько признаков, свидетельствующих, что росСМИ создали фейк для компрометации украинских бойцов. О разоблачении пропаганды РФ говорится в заметке Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО, размещенной в Telegram-канале.

В заметке ЦПД разместили фрагмент видео, на котором неизвестный в военной форме якобы стреляет по другому военному. При этом авторы сообщений, которые распространяют эту запись, указывают, что это — "наказание за отказ участвовать в штурмовых действиях". Анонимы уверяют, что так действуют в подразделении "Скала", которое "подчиняется ГУР".

СНБО призывает граждан не поддаваться российским информационно-психологическим операциям (ИПСО) и обратить внимание на ряд признаков, которые доказывают, что такие сообщения и видео — фейки РФ.

Признаки фейка в распространяемых сообщениях:

на видео не ясно, где и когда происходили события, не видно лиц — то есть отсутствуют какие-либо возможности для верификации;

единственная открытая "информация" — название подразделения, при этом россияне пишут, что оно якобы входит в состав ГУР. На самом деле 425 отдельная штурмовая бригада "Скала" — часть Сухопутных войск ВСУ.

Еще одно доказательство в пользу подделки — распространение исключительно на "вражеских ресурсах", отметили в центре. Главная цель подобных видео — дискредитация украинской армии, которую осуществляют российские спецслужбы.

"Центр сообщает, что, вероятно, ролик был снят врагом в рамках ИПСО с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины", — говорится в заметке ЦПД СНБО.

Фокус не публикует видео, которое распространяют российские ресурсы, из-за его фейкового происхождения и по этическим соображениям.

Фейки РФ — детали

Отметим, в январе 2024 года украинские фактчекеры опровергли другой фейковый ролик "Доха дежурит", распространяемый росСМИ. На видео фигурирует человек с синдромом Дауна, которого якобы отправили на фронт и держат в окопах. Расследователи перечислили признаки ИПСО: не ясно, где и когда сделана запись, также вызывает вопросы экипировка, которая не подходит для зимнего времени года.

Перед этим прокремлевские ресурсы показали фотографию якобы 17-летнего украинца, которого "мобилизовали" и отправили воевать. Выяснилось, что человек на фото действительно воевал в составе Сил обороны, но это взрослый мужчина, который просто выглядел моложе своих лет. В ноябре 2023 года в сети появился очередной фейк — на нем неизвестный с российским акцентом называл количество потерь ВСУ на войне.

Напоминаем, в РФ существует уголовная статья, которая наказывает граждан за распространение "фейков" — то есть за распространение информации об истинных действиях россиян в Украине. Российские законодатели решили, что у таких людей будут отбирать имущество. Тем временем ФСБ задержала известного блогера: ее обвиняют в финансировании ВСУ.