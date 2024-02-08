"Ольха", "Ураганы", БПЛА над Белгородом: в РФ говорят о комплексной воздушной атаке (фото)

Российское командование отчиталось об обезвреживании всех воздушных целей над Белгородом. Местные жители жалуются на обломки и повреждения контактной электросети.

8 февраля над Белгородской областью заметили снаряды, якобы запущенные реактивными системами залпового огня (РСЗО) "Ольха" и "Ураган" с территории Украины. Российские силы ПВО заверили, что обезвредили все воздушные цели. О деталях воздушной атаки рассказали в Telegram-канале Минобороны России.

В заметке российских чиновников указывается, что в Белгородской области мог произойти "террористический акт" в результате атаки "киевского режима".

Для атаки якобы использовали восемь снарядов РСЗО "Ольха" и четыре "Урагана": все цели сбиты комплексами ПВО. Время удара — 16:30 по Киеву. За час до этого, в 15:30 по Киеву, удалось сбить украинский БПЛА, отчитались в Минобороны РФ.

Минобороны РФ — о Белгородской области 8 февраля Фото: Министерство обороны РФ

"Ольха" — украинская РСЗО, способная сделать залп 8-12 ракет калибра 300 мм, которые могут достать на расстоянии около 100 км. Принцип наведения на цель — ориентация по системе GPS. "Ураган" — РСЗО советского производства, которая делает залп 16 снарядов, способных преодолеть расстояние до 35 км.

Удары по объектам ВС РФ — детали

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что над регионом действительно было шумно из-за воздушной угрозы и работы ПВО. По его словам, в течение дня состоялось две атаки: сначала летели БПЛА (14:37 по Киеву), затем — ракеты. Обломки сбитых устройств упали возле села Гостищево, где повредили контактную сеть железной дороги. В итоге пришлось останавливать движение поездов на небольшом участке. Еще одна точка падения обломков — село Бессоновка.

Отметим, расстояние от Гостищево до границы Украины — около 50 км. Село расположено северо-восточнее Белгорода. Бессоновка — в 20 км.

Белгородская область — где падали обломки Фото: Google Maps

Жители Белгородской области разместили фото и видео, снятые во время воздушной атаки. В частности, показали следы от ракет ПВО и обломки неизвестного происхождения, которые попадали на частные дома.

Белгородская область — пуски ракет Белгородская область — следы пусков Белгородская область — неизвестная цель в небе Белгородская область — обломок неизвестного устройства

7 февраля в Белгородской области также произошла атака неизвестных объектов. Местные власти заявили, что начался пожар на промышленных предприятиях. Впрочем, Минобороны России отчиталось, что все объекты удалось сбить. 5 января также сообщали о "тревожной" ночи: тогда также россияне охотились на ракеты "Ольха", — рассказало командование ВС РФ.

Напоминаем, в ночь на 8 февраля враг атаковал Украину 17 дронами-камикадзе Shahed-136. Расследователи выяснили, что россияне заплатили за технологию производства этих устройств более 4 млрд долл.