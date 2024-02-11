Новые назначения в руководстве ВСУ: кто будет работать с Сырским (фото)

По словам президента Украины Владимира Зеленского, должности в командовании ВСУ занимают кадровые военные, люди, которых хорошо знают в армии.

Президент страны Владимир Зеленский в воскресенье, 11 февраля, продолжил кадровые перестановки в командовании Вооруженных сил Украины. Своими указами он сменил руководителей Объединенных сил ВСУ, Десантно-штурмовых войск и Сил теробороны.

Кроме того, Зеленский уволил командующего Объединенными силами генерала Сергея Наева, а днем ранее, 10 февраля, провел совещания с военным руководством и правительством страны, итогом которых также стали новые кадровые назначения в армии.

Новые назначения в военном командовании Украины (список)

Главнокомандующий ВСУ — Александр Сырский (вместо Валерия Залужного).

Начальник Генштаба ВСУ — Анатолий Баргилевич (вместо Сергея Шапталы).

Заместители главнокомандующего:

полковник Вадим Сухаревский (ответственный за беспилотные системы и развитие применения дронов);

полковник Андрей Лебеденко (ответственный за инновации, а именно технологический компонент армии и боевых систем).

Заместители начальника Генштаба:

бригадный генерал Владимир Горбатюк (ответственный за оперативную работу, работу штабов, планирование, управление);

бригадный генерал Михаил Драпатый (ответственный за подготовку и качественную тренировку военных ВСУ);

бригадный генерал Алексей Шевченко (ответственный за логистику).

Командиры:

Сухопутными войсками — Александр Павлюк (вместо Александра Сырского).

Объединенными силами — Юрий Содоль (вместо Сергея Наева).

Десантно-штурмовыми войсками — Игорь Скибюк (вместо Максима Миргородского).

Силами теробороны — Игорь Плахута (вместо Анатолия Баргилевича).

Командиры:

30-го корпуса морской пехоты Военно-морских сил — Дмитрий Делятицкий (вместо Андрея Гнатова).

10-го армейского корпуса Сухопутных войск — Артем Богомолов (вместо Василия Зубанича).

Начальником штаба Корпуса резерва Сухопутными войсками — Роман Губа (вместо Владимира Миронюка).

Новое военное командование — кто они

Александр Сырский — главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник. Был командующим 72-й ОМБр, в 2013 году стал первым заместителем начальника Главного командного центра ВСУ. С начала боевых действий на востоке Украины занимал должность начальника штаба АТО. Зимой 2015 года был одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево, за бои на Дебальцевском плацдарме награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В 2016 году он возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, который координировал оперативные действия различных украинских военных на Донбассе. В 2017 году стал командиром всей АТО.

Александр Сырский возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ с мая по август 2019 года, должность командующего Сухопутными войсками занимал с августа 2019 года. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, Академию ВСУ и Национальную академию обороны Украины.

Фото: Укринформ

Анатолий Баргилевич — начальник Генштаба ВСУ, генерал-майор, с октября 2023 года командующий Силами территориальной обороны ВСУ. До командующего занимал должность начальника оперативного управления — заместителя начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ, начальника штаба восточной группировки войск. Окончил Национальный университет обороны им. И. Черняховского.

Фото: Facebook

Вадим Сухаревский — заместитель главнокомандующего, полковник с псевдонимом "Барсук", командир 59-й отдельной мотопехотной бригады с 2022 года. Служил начальником штаба 35-й бригады морской пехоты (2021-2022), командиром 503-го батальона морской пехоты (2016-2021), до того — военнослужащий десантных войск. Первый офицер ВСУ, под чьим командованием открыт огонь на поражение российских боевиков.

С февраля по октябрь 2004 года в составе 6-й отдельной механизированной бригады участвовал в Миротворческой миссии в Ираке. Участник битвы за Эль-Кут. Входит в список самых влиятельных украинских военных. Окончил Львовский институт сухопутных войск и Национальный университет обороны им. Имеет звание "Герой Украины".

Фото: Twitter

Андрей Лебеденко — заместитель главнокомандующего, полковник. До нового назначения занимал должность начальника главного управления связи и кибербезопасности Генштаба. На момент публикации в публичном доступе почти нет информации о нем. Имя Лебеденко значится в списке лиц, отмеченных Орденом Даниила Галицкого, которым полковника наградили в 2022 году.

Владимир Горбатюк — заместитель начальника Генштаба, бригадный генерал. По состоянию на апрель 2014 года был командиром ротации украинского контингента в Косово. В 2015 году назначен командиром 54-й отдельной механизированной бригады.

Фото: armyinform.com.ua

Михаил Драпатый — заместитель начальника Генштаба, бригадный генерал, бывший командующий 58-й мотопехотной бригады и ОУВ "Херсон". Был командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады. Подразделения 2-го батальона бригады были расположены вокруг Мариуполя. Командовал операцией по отражению попытки вооруженного захвата города 9 мая, был именно в той БМП, которая "перелетела" через баррикады пророссийски настроенных мариупольцев того же 2014 года, запечатлев эти документальные кадры в памяти многих. Окончил Национальный университет обороны им. И. Черняховского. Имеет звание "Герой Украины".

Фото: Из открытых источников

Алексей Шевченко — заместитель начальника Генштаба, полковник ВСУ, начальник Житомирского военного института имени С. П. Королева. Служил на командных должностях артиллерийских подразделений, в должности заместителя начальника Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного. 19 апреля 2022 года назначен начальником Военной академии в городе Одесса.

Фото: Facebook

Александр Павлюк — командующий Сухопутными войсками, генерал-лейтенант. До нового назначения занимал должность первого заместителя министра обороны Украины, член Ставки верховного главнокомандующего. Был командующим войсками ОК "Запад", командующим Операции объединенных сил (ООС). В марте 2022 года в должности главы Киевской ОГА организовывал оборону столицы и пригорода. Кадровый военный — окончил Харьковское танковое командное училище и Национальный университет обороны им. И. Черняховского.

Фото: Википедия

Юрий Содоль — командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант, участник АТО на территории Донецкой и Луганской областей. Был командиром 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, которая пять месяцев провела в активных боях. В январе 2015 года Содоля назначили первым заместителем командующего Десантно-штурмовых войск, а с марта 2018 года возглавлял Морскую пехоту.

Герой Украины (2022). Имеет ордена "За мужество" 3-й степени (2014), Богдана Хмельницкого 3-й степени (2015) и медаль "За воинскую службу Украине" (2010).

Фото: Из открытых источников

Игорь Скибюк — командующий Десантно-штурмовыми войсками, бригадный генерал ВСУ. С 1998 года служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, базирующейся во Львове. Прошел путь от командира взвода до командира бригады. Участвовал в боевых действиях на востоке Украины после 2014 года. Во время полномасштабного вторжения РФ командовал подразделениями бригады, которые освободили ряд населенных пунктов на Харьковщине, в частности Изюм. С 2023 года занимал должность начальника штаба — заместителя командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Герой Украины" (2022). Имеет ордена Богдана Хмельницкого 3-й и 2-й степеней (оба 2022).

Фото: Из открытых источников

Игорь Плахута — командующий Силами территориальной обороны, генерал-майор. Был командиром 169-го учебного центра Сухопутных войск ВСУ, начальником управления Южного территориального командования Внутренних войск МВД. А также был заместителем командира оперативно-стратегического управления войск "Хортица", которым командовал главком ВСУ Александр Сырский.

В 2013 году новоназначенный командующий войсками Территориальной обороны в 2013 году был начальником управления Южного территориального командования Внутренних войск МВД. Как сообщила "Украинская правда", он был причастен к разгону протестующих на Майдане Независимости в 2013 году. Медиа пишет о том, что в ночь на 10 декабря 2013 года сотрудники правоохранительных органов освободили правительственный квартал от баррикад Евромайдана. 21 января 2014 года СМИ написали, что на переговоры с демонстрантами вышел сотрудник МВД и им оказался именно нынешний командующий Сил территориальной обороны.

Фото: Из открытых источников

Дмитрий Делятицкий — командир 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ, генерал-майор, до назначения был начальником Военной академии в Одессе. Окончил общевойсковой факультет Одесского института сухопутных войск.

В начале марта 2014 года во время украино-российского конфликта в АР Крым попал в плен. В конце марта 2014-го был освобожден из плена и в 2015 году стал командующим 36-й отдельной бригады морской пехоты. В 2018 году был назначен начальником штаба — заместителем командующего морской пехоты Украины. Полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого.

Фото: Википедия

Артем Богомолов — командир 10-го армейского корпуса Сухопутных войск, бригадный генерал. На момент публикации практически нет информации об этом генерале. Известно, что до нового назначения он занимал должность заместителя командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ. Кавалер ордена Богдана Хмельницкого III степени.

Фото: Из открытых источников

Переведены в распоряжение Министерства обороны Украины

Начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала.

Заместители начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Виктор Бокий, генерал-майор Александр Кириленко и генерал-майор Владимир Коваль.

Заместители главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский и генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

Начальник главного управления персонала Генштаба ВСУ генерал-майор Артем Лучников.

Начальник штаба заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Игорь Палагнюк.

Командующие войсками ОК "Запад" и "Восток" Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Сергей Литвинов и бригадный генерал Александр Тарнавский.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ генерал-майор Виктор Кучеренко.

Начальник штаба Корпуса резерва Сухопутных войск генерал-майор Владимир Миронюк.

Командир 30-го корпуса морской пехоты ВМС бригадный генерал Андрей Гнатов.

Командир 10-го армейского корпуса Сухопутных войск бригадный генерал Василий Зубанич.

Отправлена в отставку по состоянию здоровья командующий Медсил ВСУ Татьяна Остащенко.

Напомним, президент отметил, что ожидает от Сырского разработки детального плана действий ВСУ на 2024 год, в частности он должен быть реалистичным и учитывать текущую ситуацию на фронте.

Кроме того, Фокус писал, что 9 февраля министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели первое рабочее совещание. Они говорили о плане действий ВСУ на этот год, а именно о налаживании системы логистики и удовлетворении армии необходимыми потребностями.