Около 9400 производств: в Нацполиции рассказали о наказании за игнорирование повестки

В суд направлено 2600 производств в отношении мужчин, которые проигнорировали повестку. В 2022 году суд вынес 250 приговоров, в 2023 — около 300, рассказал первый заместитель председателя Национальной полиции Украины — руководитель Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

Национальная полиция расследует около 9400 производств в отношении уклонистов от мобилизации. Первый заместитель главы Национальной полиции Украины — руководитель Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе заявил, что больше всего случаев игнорирования повесток мужчинами зафиксировано в Одесской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях. Об этом он сообщил в интервью "Цензор.НЕТ".

Он рассказал, что обычно уголовные производства по уклонению от службы начинаются по инициативе ТЦК и СП, поскольку полиция не может знать, кто уклонился, проигнорировал повестку, не появился после прохождения ВВК. Правоохранители начинают работать после того, как получают списки таких лиц.

"Что касается статистики, то расследуется около 9400 производств по уклонению от мобилизации. В суд направлено 2600 производств", — сказал Максим Цуцкиридзе.

По его словам, такие дела медленно рассматриваются в судах из-за нагрузки на судей, однако уже есть приговоры. В 2022 году их вынесли 250 людям, в 2023 — около 300.

"Все же, чтобы люди чувствовали, что обратимости наказания нет по этому преступлению, судам надо еще поработать", — подчеркнул он.

Наказание для мужчин, уклоняющихся от призыва

В большинстве случаях мужчины, уклоняющиеся от призыва, получают условные сроки, рассказал Максим Цуцкиридзе.

"Суды учитывают моральное состояние, какие-то этические вещи, наличие родственников, которые находятся на содержании этих людей, детей, их аргументы относительно непригодности к службе, хотя медицинская комиссия предоставляет справку, что он пригоден", — сообщил он.

Цуцкиридзе заметил, что нужно распределять, когда наступает момент уклонения. В частности, нужно выяснить, почему человек не явился в ТЦК после первой повестки. В Украине много ВПЛ, а потому доказать, что такой человек получил повестку и умышленно уклонился от мобилизации — сложно. Однако правоохранители устанавливают, был ли мужчина уведомлен о повестке.

"Показания соседей или родственников нам тоже служат в некоторых случаях доказательствами того, что лицо было осознано о том, что должно явиться в ТЦК и мобилизоваться", — добавил он.

Напомним, новый законопроект о мобилизации предусматривает изменения в процессе бронировании военнообязанных. В частности, некоторые категории госслужащих могут потерять бронь.

Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявила, что дополнительная мобилизация может стоить около 720 миллиардов гривен.