Запад подрывает усилия: в ISW объяснили, какое оружие дает возможность ВСУ конкурировать с ВС РФ

Западные партнеры пока не выпускают достаточное количество оружия, поскольку не готовились к войне, как это делала Россия. Между тем Украина не может компенсировать недостаток снарядов активным использованием беспилотников.

Украинские войска побеждали ВС РФ, имея современные образцы западного оружия. Когда появились перебои с военной помощью, это начали компенсировать большим использованием дронов. Это позволяет и дальше конкурировать с ВС РФ, но нет возможности нарастить усилия. О последствиях проблем с оружием рассказали аналитики Института изучения войны в отчете, опубликованном 14 февраля.

Аналитики объяснили, что ВСУ изобрели способ, который дает возможность конкурировать с превосходящими силами противника. ВС РФ действительно имеет больше живой силы и техники, но ей противостоят "более совершенными системами и оборудованием". Однако это преимущество исчезнет, если и в дальнейшем будут перебои с поставками западного оружия, подытоживается в отчете.

"Длительные задержки помощи Запада в области безопасности подорвут эти усилия", — написали на портале.

Выводы аналитиков основывались на объяснениях, которые заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк дал военно-политическому обозревателю проекта "Информационное сопротивление" Александру Коваленко.

Военный перечислил, какое именно вооружение поможет Украине. Во-первых, это высокоточные снаряды и ракеты, которые дают возможность доставать до тыловых баз противника. Подобное оружие промахивается не более чем на 10 метров. Во-вторых, нужно иметь "роботизированные беспилотные платформы", а также РЭБ и средства разведки. Об эффективности этого вида оружия свидетельствует, например, уничтожение российских кораблей в Черном море.

Однако ВСУ будут достигать успеха только в том случае, если западного оружия будет достаточное количество, а с этим вопросом не все в порядке, заметил Гаврилюк.

"За счет современных средств мы имеем преимущество в контрбатарейной борьбе. Но для того, чтобы получить преимущество на фронте за счет технологического оружия, нам нужно его значительно больше, и по широкой номенклатуре".

Любое количество беспилотников не заменит артиллерию: именно артиллерийский снаряд способен нанести действительно большие потери противнику, уверен работник Минобороны. Между тем со снарядами, которые должны предоставлять западные партнеры, есть проблемы, — прозвучало во время разговора военного с Коваленко.

"Европейские производители вооружения и военной техники (ВВТ) после завершения "холодной войны" в течение длительного времени не получали крупных заказов. Похоже, кроме россиян, никто не готовился к долговременным войнам".

Оружие ВСУ — детали поставки

Отметим, США с первых месяцев российского вторжения два-три раза в месяц предоставляли Украине пакеты военной помощи, в которые входили сотни тысяч снарядов, а также различные виды бронетехники и другое вооружение. Осенью 2023 года Палата представителей Конгресса заблокировала выделение средств на дальнейшую помощь. В итоге в феврале 2024 года представители украинского командования заявили, что на поле боя ВСУ имеют лишь 2 тыс. снарядов в сутки, тогда как минимальное необходимое количество — 6 тысяч.

Германия продолжает оказывать помощь: в январских пакетах — ракеты для установок ПВО, бронетехника, определенное количество патронов и снарядов, техника для разминирования и тому подобное.

Тем временем Франция заявила, что планирует ежемесячно предоставлять Украине 40-50 ракет SCALP: ранее в ВСУ рассказывали, что используют эти ракеты для ударов по базам ВС РФ в оккупированном Крыму.

Напоминаем, 14 февраля состоялось заседание Контактной группы по помощи Украине в формате "Рамштайн-19". По итогам совещания заявили о создании "Противовоздушной коалиции", которая защитит украинцев от воздушных атак РФ. В западных медиа 15 февраля рассказали, как Западная Европа начала наращивать выпуск снарядов и оружия.