Подрывает преимущество Украины: ВС РФ используют тысячи терминалов Starlink, — Буданов

Издание отмечает, что система связи Starlink обладает более высоким уровнем защиты по сравнению с мобильными сетями или радиосигналами, что делает ее предпочтительной для использования в военных целях.

Российские оккупационные войска в Украине в течение продолжительного времени используют тысячи терминалов спутниковой связи Starlink, производимых компанией SpaceX, основанной Илоном Маском. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Wall Street Journal, опубликованном в четверг, 15 февраля.

По словам Буданова, российские военные используют систему Starlink уже "достаточно длительное время" и получили эти терминалы через частные российские компании, которые, в свою очередь, приобрели их через посредников.

Глава разведки отметил, что эти посредники доставляют оборудование в Россию через соседние страны, включая бывшие советские республики.

По мнению издания, эта информация указывает на то, что Россия начинает массово закупать терминалы Starlink, произведенные компанией SpaceX, что может подорвать главное преимущество Украины на поле боя.

Издание отмечает, что система связи Starlink обладает более высоким уровнем защиты по сравнению с мобильными сетями или радиосигналами, что делает ее предпочтительной для использования в военных целях. До настоящего времени российские военные не обладали подобной защищенной коммуникационной системой.

При этом на территории Украины функционирует около 42 тысяч терминалов Starlink, которые активно задействованы военными, больницами, бизнесом и гуманитарными организациями.

ВС РФ используют Starlink — что надо знать

8 февраля в соцсетях появились сообщения, что ВС РФ поставляют терминалы Starlink через ОАЭ. Военный Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" рассказал, что в закрытой группе россияне обсуждали опыт использования Starlink на передовой в южной части Украины.

СМИ выяснили, что российская армия приобретает терминалы спутниковой связи Starlink у частных продавцов и использует их на оккупированных территориях Украины, подключая к сетям в Польше через прокси-серверы НАТО.

Илон Маск, владелец компании SpaceX, заявил, что системы спутниковой связи Starlink в Россию не продавались прямо или косвенно

Украинская разведка перехватила разговор двух российских захватчиков, один из которых жалуется на плохую интернет-связь на передовой. Другой ему рассказывает, что у некоторых сослуживцев со связью все нормально, потому что у них есть терминал спутниковой связи Starlink и предлагает их подразделению собрать средства на его приобретение.

Ранее сообщалось, что ГУР начало охоту на Starlink оккупантов на фронте. В ГУР говорят, что с начала 2024 года установление и использование оккупантами Starlink стало системным и налаженным.