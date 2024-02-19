Выстрелили 12 раз: что известно о смерти летчика РФ Кузьминова, который угнал Ми-8 для ВСУ

Российский летчик мог погибнуть еще 13 февраля. Его тело нашли отверстиями от пуль в испанском городе Вильяхойоса. В ГУР МОУ подтвердили смерть, однако не рассказали о причинах.

Российский летчик Максим Кузьминов, который передал вертолет Ми-8 Украине в августе 2023 года, умер в Испании. Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило факт его смерти. Фокус собрал все, что известно о гибели пилота.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии "Суспільному" 19 февраля сообщил о гибели россиянина Максима Кузьминова.

"Можем подтвердить факт смерти", — сказал Андрей Юсов.

Он не рассказал о причинах его смерти.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу ГУР сообщило, что российский летчик Максим Кузьминов решил переехать в Испанию вместо того, чтобы остаться в Украине.

"Он же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и нашли застреленным", — сказал источник.

По словам собеседника, неподалеку от тела россиянина нашли сгоревший автомобиль.

Как мог погибнуть россиянин Максим Кузьминов

Незадолго до этого пророссийское итальянское издание Il-corrispondente рассказало, что российский летчик был убит 13 февраля в испанском городе Вильяхойоса. Мужчину нашли с 12 отверстиями от пуль, также сообщалось о том, что тело Кузьминова якобы переехал автомобиль.

14 февраля испанское издание ABC сообщило, что 13 февраля около 17:00 в Вильяхойосе якобы было найдено тело 33-летнего украинца. Также следователи нашли сожженный автомобиль в соседнем городе Кампельо. В СМИ отметили, что первая гипотеза о причине смерти мужчины — сведение счетов.

РосСМИ опубликовали возможные кадры с места гибели россиянина Максима Кузьминова. В ролике видно несколько автомобилей, правоохранителей, судмедэкспертов и людей в штатском.

Российский пилот угнал вертолет Ми-8 и передал Украине: что известно

23 августа 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов сообщил, что российский вертолет Ми-8 приземлился на территории Украины. Вражеский борт перегнал российский пилот Максим Кузьминов, который контактировал с украинской разведкой в течение шести месяцев, чтобы сбежать из России вместе с вертолетом.

В частности, спецоперация "Синица" состоялась 9 августа 2023 года. На борту, кроме пилота, находилось еще два человека экипажа, их хотели взять в плен, однако не удалось, они были ликвидированы. За спецоперацию летчику обещали новые документы и денежное вознаграждение в размере 500 тысяч долларов.

Напомним, 2 октября 2023 года росСМИ сообщили, что ГРУ приказало ликвидировать российского пилота Максима Кузьминова. Сотрудник спецслужбы подчеркнул, что россиянин "в суд не вернется, не доживет".