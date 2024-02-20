От новых БМП до катеров и дронов. Какую военную помощь пообещала Европа с начала года

США как минимум до середины марта не проголосуют за военную помощь Украине, поэтому многие партнеры расширяют выделение военной помощи от танков Leopard до ЗРК Skynet.

По состоянию на 20 февраля 2024 года в США до сих пор не приняли пакет военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. На фронтах российско-украинской войны уже чувствуется дефицит вооружений, поэтому страны Европы и Океании наращивают свою помощь Киеву. Фокус собрал все, что известно о поставках Киеву с начала 2024 года.

Соединенные Штаты увязли в политической борьбе. Украина тем временем подписывает соглашения с Великобританией, Германией и Францией о безопасности. Они предусматривают совместные проекты производства оружия, военную помощь и другое сотрудничество. Данные актуальны по состоянию на 20 февраля 2024 года. Также отметим, что речь идет о поставках, анонсированных с начала 2024 года. Часть вооружения при этом заказывается и производится, поэтому поставки будут в этом и последующих годах.

Швеция – крупнейший пакет военной помощи

20 февраля Швеция анонсировала крупнейший, 15-й пакет военной помощи на 7,1 млрд швейцарских крон или около 680 млн долларов. В него войдет:

приобретение 35 БМП CV90, по сообщениям СМИ, речь может идти об одной из самых новых версий CV9035NL Mk III;

10 десантно-штурмовых катеров CB90;

20 катеров;

155-мм боеприпасы;

ПТРК TOW и гранатометы Carl Gustaf;

ЗРК Robot 70;

гранаты, подводное вооружение и машины скорой помощи.

БМП CV9040 в ВСУ Фото: АрміяInform

С начала полномасштабной войны Швеция передала Украиной помощи на 2,6 млрд евро. Другие скандинавские страны также выделяли финансирование ВСУ. 9 февраля Финляндия анонсировала 22-й пакет военной помощи на 220 млн евро, однако традиционно страна держит в секрете его содержание.

Норвегия 1 января 2024 года разрешила прямые поставки и продажу оружия Украине. 9 февраля в Минобороны Норвегии предложили парламенту приобрести Украине 10 пусковых установок и 4 пункта управления вогнем для ЗРК NASAMS.

Германия

С начала 2024 года Германия была одной из стран, кто передала или анонсировала производство оружия Украине:

18 САУ Pzh 2000 (изготовят);

18 САУ RCH-155 (изготовят);

2 ЗРК Skynex (изготовят) и уже передали определенное количество;

120 тысяч 122-мм снарядов (изготовят);

десятки тысяч 155-мм боеприпасов;

105-мм боеприпасы для танков Leopard 1;

25 БПЛА RQ-35 HEIDRUN

50 терминалов связи SatCom;

вертолеты SeaKing;

экипировка для военных;

ракеты к ЗРК IRIS-T;

броневики класса MRAP;

боеприпасы для небольших дронов;

77 грузовых автомобилей;

медоборудование;

запчасти;

10 БМП Marder;

вездеходы Bandvagn 206;

системы для разминирования;

сотни тысяч сухпайков;

24 БТР;

2 РЛС TRML-4D;

10 радаров наблюдения GO12;

БРЭМ и мостоукладчики;

тягачи HX81, грузовики Zetros;

стрелковое вооружение;

обучение военных.

Кроме этого немецкие предприятия Rheinmetall и Dynamit Nobel Defense планируют наладить производство вооружения в Украине. В первом случае речь идет о производстве 155-мм боеприпасов в "шестизначных" цифрах. Во втором случае об организации финальной сборки гранатометов Panzerfaust 3, а в дальнейшем не исключено производство по лицензии.

Украина станет первым оператором САУ RCH-155

В целом в 2024 году Германия выделила Украине 7,6 млрд евро. ВСУ получат более 80 танков Leopard 1, боеприпасы, 450 броневиков, ЗСУ Gepard, БПЛА, системы вооружения и другое оборудование.

Франция

Украинскую армию усиливают поставками ракет, самыми современными беспилотниками, корректируемыми бомбами:

40 крылатых ракет SCALP EG;

1000 корректируемых авиабомб AASM Hammer (изготовят и передадут в ходе 2024 года);

78 САУ CAESAR (изготовление и поставки в случае финансирования союзников);

3000 боеприпасов ежемесячно;

1 РСЗО M270 LRU;

обучение 7-9 тысяч бойцов в 2024 году;

новейшие дроны-камикадзе.

В 2024 году на военную помощь Украины Париж предусмотрит до 3 млрд евро. Также в рамках соглашения по безопасности Киеву предусмотрена поддержка на протяжении 10 лет.

Япония

Несмотря на удаленность от Украины, Токио 19 февраля выделило рекордный пакет помощи на 12,1 млрд евро. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что 4,7 млрд евро будет выделено Киеву в качестве гранта до конца февраля. Также в сумму 12,1 млрд евро входит уже реализованная помощь и анонсированная. Военную помощь Япония не может поставлять напрямую в воющую страну, поэтому речь идет о разных проектах по восстановлению Украины.

Денис Шмыгаль в Японии Фото: Кабинет Министров Украины

Рамштайн-19 и страны ЕС

После заседания контактной группы Украине анонсировали поставки нового вооружения из нескольких стран. Создана коалиция дронов, которая должна обеспечить поставки ВСУ 1 млн боеприпасов. Коалицию возглавляет Британия и Латвия. Испания передаст:

неназванное количество БТР М113;

два легких катера;

пожарные машины;

НАТО создает новый тренировочный центр для украинских военных в Польше. Австралия выделяет 50 млн долларов в Международный фонд для Украины, который основала Великобритания. Также Канада выделила 15 млн долларов США на производство 10 многоцелевых катеров Zodiac Hurricane и передаст более 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70.

БТР M113

Бельгия в 2024 году планирует выделить Украине 611 млн евро, а также принимает активное участие в обучении украинских летчиков на F-16. Нидерланды в конце января 2024 года выделили 122 млн евро. Из них 87 млн на 155-мм боеприпасы, 25 млн переведут в Международный фонд для Украины и 10 млн на усиление кибербезопасности. В нынешнем году Нидерланды предусмотрели выделение 2 млрд евро на вооружение Украине.

Великобритания

12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с визитом в Украину. Было подписано соглашение в сфере безопасности и анонсировано 2,5 млрд фунтов стерлингов на 2024 год, из которых 200 млн выделяют на приобретение и поставки ударных и морских дронов.

"Финансирование поможет использовать лучший военный опыт и оборонное производство Великобритании для обеспечения победы Украины на поле боя, в том числе в таких критически важных областях, как ракеты дальнего радиуса действия, противовоздушная оборона, артиллерийские боеприпасы и безопасность на море", — говорится в пресс-релизе на сайте британского правительства.

Страны Балтии и Польша

В начале года президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о принятии долгосрочного пакета военной помощи на 200 млн евро. Также они передали Украине партию боеприпасов к гранатометам Carl-Gustaf, системы дистанционного подрыва RISE-1. В феврале ВСУ также должны получить командно-штабные машины М577 вместе с генераторами и боеприпасами.

Командно-штабная машина M577

9 января премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что они будут выделять Украине по 0,25% от ВВП следующие 4 года. С 2022 года Таллин передал ВСУ вооружения на 500 млн долларов.

22 января в Украине был с визитом премьер-министр Польши Дональд Туск. По результатам переговоров президент Владимир Зеленский заявил, что Польша передаст новый пакет военной помощи. Обсуждалось и совместное производство вооружения.

11 февраля президент Латвии Эдгарс Ринкевичс анонсировал новый пакет военной помощи, который будет включать в себя артиллерию, боеприпасы, вертолеты, дроны, устройства связи, экипировку и противотанковое вооружение.

17 февраля президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что они нашли, где можно приобрести для Украины 500 тысяч 155-мм боеприпасов и 300 тысяч снарядов 122-мм калибра. Необходимо найти финансирование для приобретения, в таком случае поставки могут произойти в считанные недели. А Болгария передает Украине 100 БТР-60, которые были на хранении.