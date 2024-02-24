Что Канада и Италия пообещала Украине в подписанных соглашениях: первые подробности (фото)

Соглашения между Украиной и Италией с Канадой будут действовать в течение 10 лет и могут быть продлены, пока Украина не станет членом НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, соглашения о гарантиях безопасности с премьерами Канады и Италии — Джастином Трюдо и Джорджи Мелони. Об этом сообщает в собственном Facebook заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Как подчеркивает чиновник, это уже пятая и шестая страны, которые взяли на себя обязательства.

Обязательства по безопасности председательствующей в G7 Италии

С начала полномасштабной войны Италия выделила Украине более 2 миллиардов евро разносторонней помощи и предоставила восемь пакетов военной помощи. Страна намерена сохранить тот же уровень поддержки в 2024 году и уже продлила на весь этот год действие соответствующего законодательства.

Согласно положениям Соглашения:

Италия будет предоставлять Украине своевременную помощь в сфере безопасности, современное военное оборудование (включая военную медицинскую поддержку) и оружие на суше, в воздухе и на море, в космическом и киберпространстве. Положение предусматривает конкретный перечень видов вооружений, в частности средства дальнобойного поражения;

участники соглашения углубят сотрудничество в сферах оборонной промышленности, разведки, кибер- и информационной безопасности, борьбы с организованной преступностью, разминирования;

Италия обязуется участвовать в восстановлении Украины и будет принимать Конференцию по восстановлению Украины в 2025 году. Более того, Италия будет продолжать свое партнерство с Одессой и Одесской областью с целью оказания поддержки, в частности финансовой, в ее восстановлении, обеспечении стабильности и реформах;

отдельные блоки документа фиксируют сотрудничество в вопросах санкционного давления на страну-агрессора, возмещения причиненных Россией убытков и привлечения РФ к ответственности;

Италия закрепила четкую поддержку членства Украины в ЕС и НАТО и будет поддерживать Украину на пути реформ;

зафиксирован механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины.

Фото: Facebook

Италия будет продолжать оказывать свою помощь Украине в течение 10-летнего срока действия Соглашения.

Обязательства Канады в области безопасности

Канада — первая страна вне европейского региона, которая формализовала свои обязательства по безопасности в отношении Украины. По оговоренной схеме закреплены конкретные объемы помощи — в 2024 году Канада предоставит Украине макроэкономическую и военную поддержку на сумму 3,02 миллиарда канадских долларов (2,2 миллиарда долларов США).

Из принципиальных впервые зафиксированы следующие положения:

в рамках соглашения основывается Канадско-Украинское стратегическое партнерство по безопасности, которое определяет сферы для усиления сотрудничества в различных областях, включая оборону;

документ предусматривает помощь в укреплении возможностей Украины для надлежащего реагирования не только на новую агрессию, но и на возможную эскалацию текущей;

отмечена ведущая роль Канады в возвращении в Украину депортированных или принудительно перемещенных в РФ детей, в том числе в рамках соответствующей Международной коалиции. Участники и в дальнейшем будут сотрудничать с целью их скорейшего возвращения;

зафиксировано поддержку и подготовку Украины на пути ее интеграции в НАТО;

закреплен блок по поддержке украинских ветеранов войны;

гарантирован механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины.

Фото: Facebook

Соглашение между Украиной и Канадой вступает в силу с даты его подписания и будет действовать в течение 10 лет, но может быть продлено, пока Украина не станет членом НАТО.

В то же время в течение 3 лет с момента подписания соглашение может быть пересмотрено для его обновления. Такие обновления могут происходить на постоянной основе, если это будет необходимо.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, на Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединился еще ряд стран. Декларация предусматривает заключение двустороннего соглашения между страной-подписантом и Украиной. Каждое соглашение с отдельно взятой страной уникально.

Первое соглашение о гарантиях безопасности было подписано в начале января 2024 года с Британией.

Во время визита в Европу в феврале Зеленский подписал соответствующие соглашения с Германией и Францией.

Кроме того, 23 февраля, во время визита в Украину датского премьер-министра Метте Фредериксен, соглашение о гарантиях безопасности было подписано с Данией.

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