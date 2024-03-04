Мирные переговоры с Украиной: в ISW объяснили, как РФ использует Эрдогана и Цзиньпина

Заявления России о якобы заинтересованности в мирных переговорах являются вероятными попытками делать вид, чтобы побудить Запад пойти на уступки относительно украинского суверенитета и территориальной целостности, считают в Институте изучения войны.

Российская Федерация пытается помешать международной поддержке Украины путем манипуляций переговорных площадок, предложенных Китаем и Турцией для урегулирования конфликта. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 3 марта.

2 марта в Москве встретились заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин и специальный представитель Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй, чтобы обсудить желание Китая способствовать мирным переговорам между Россией и Украиной. Оба политика отметили, что "невозможно" обсудить урегулирование в Украине без участия РФ и без интересов страны в сфере безопасности. Также они отметили, что якобы западные и украинские "ультиматумы" и "форматы диалога" только "вредят перспективам урегулирования и не могут быть основой".

Аналитики рассказали, что ожидается, что после встречи в РФ Ли Хуэй посетит Украину и другие страны ЕС. Тогда как министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 3 марта во время Дипломатического форума в Анталии заявил, что страна надеется, что переговоры о прекращении огня в Украине "начнутся в ближайшее время". Также Турция считает, что "обе стороны достигли предела" того, чего те могут достичь военными средствами.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что страна готова предоставить другую переговорную площадку для Украины и России после того, что министр иностранных дел России Сергей Лавров публично от нее отказался 1 марта.

Кроме этого, российские официальные лица продолжают обвинять Украину и Запад якобы в отсутствии мирных переговоров, несмотря на многочисленные публичные заявления РФ, которая прямо заявляет, что она не заинтересована в "добросовестных" мирных переговорах. 2 марта Лавров на Дипломатическом форуме в Анталии заявил, что Украине якобы не хватает "доброй воли" для переговоров с Россией, намекая, что их отсутствие является виной Украины.

Аналитики считает, что любые заявления, что РФ якобы заинтересована в мирных переговорах, являются вероятными попытками делать вид, чтобы побудить Запад пойти на упреждающие уступки относительно украинского суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, 3 марта Россия и Китай пришли к выводу, что Москва якобы должна присутствовать на мирных переговорах для прекращения войны в Украине. К такому выводу пришли заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин и специальный представитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй во время встречи.

В тот же день министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что сейчас время для того, чтобы уладить конфликт Украины и РФ путем дипломатии.