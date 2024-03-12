Достали на 90 км: в Бердянске взрыв прогремел возле аэропорта, — Андрющенко (фото)

Российские власти уверяют, что обезвреживают боеприпасы. Есть информация, что взорвалось в районе аэропорта в Бердянске.

Жители оккупированного Бердянска в Запорожской области слышали громкий взрыв. Силы сопротивления уверены, что состоялась воздушная атака на бердянский аэропорт. О происшествии рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале.

Андрющенко опубликовал сообщение о событиях в Бердянске в 10:27. Заметил, что взорвалось в районе аэропорта Бердянска. Также опубликовал фотографию от группы "Мариуполь. Сопротивление": видно столб дыма над зданиями. Когда именно и где сделано фото, не указал.

Взрыв в Берднянске — фото столба дыма от "Мариуполь. Сопротивление" Фото: Маріуполь. Спротив

Представитель российских оккупантов в Запорожской области Владимир Рогов пока не сообщал о событиях в Бердянске. Зато он рассказал о задержании якобы "шпиона", который передавал Украине данные о прибытии Росгвардии.

Взрыв в Бердянске — детали

Отметим, аэропорт "Бердянск" расположен к северу от оккупированного города. Расстояние до подконтрольной Украине территории — около 90 км.

Жители Бердянска подтвердили, что действительно слышали взрыв в населенном пункте. В соцсетях указывают, что он прогремел "на горе". Также в группе "Бердянск в оккупации" опубликовали комментарии представителей оккупантов: уверяют, что якобы происходит "плановое уничтожение БК".

Взрыв в Бердянске — комментарий относительно событий в аэропорту Фото: Скриншот Взрыв в Бердянске — комментарий жителя относительно взрывов Фото: Скриншот

Ранее, 6 марта, в Бердянске удалось ликвидировать коллаборационистку, которая помогала РФ провести фейковые выборы на оккупированных территориях. Информацию подтвердили в ГУР Минобороны: объяснили, что женщина запугивала украинцев и принуждала их к участию в псевдовыборах.

В феврале партизаны совершили диверсию в оккупированном городе — сбросили с коптера взрывчатку на машину еще одного предателя. Осенью 2023 года было шумно в аэропорту Бердянска: до него могли достать ракетами ATACMS, — писал Фокус.

Тем временем оккупанты начали строить железную дорогу, которая должна пройти южнее существующих железнодорожных путей, следующих из Волновахи и Токмака. Советник мэра Петр Андрющенко публиковал кадры строительства возле Мариуполя: проложены шпалы и подготовлено большинство переездов.

Напоминаем, утром 12 марта Минобороны РФ отчиталось об обезвреживании 27 ударных дронов, которые атаковали объекты топливной отрасли России. Кроме того, начались боевые действия в прилегающих к Украине российских областях: на дорогах видели танки с флагами ЕС.