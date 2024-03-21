Почему в Украине происходят скандалы с ТЦК: военные эксперты нашли ответ (видео)
Драки с военкомами исчезнут, когда нардепы примут закон о мобилизации. Скандалы используют российские спецслужбы, чтобы повлиять на украинцев. Им "помогают" медиа, которые тиражируют скандальные инциденты.
Законопроект о мобилизации и военной службе, который вот-вот примут народные депутаты, поставит точку в скандалах с Территориальными центрами комплектования (ТЦК). После этого значительно уменьшиться количество причин, из-за которых возникают споры между военкомами и военнообязанными. О том, как решить проблемы с ТЦК и мобилизацией, шла речь в трансляции портала "Украинская правда" (УП).
Журналисты УП пригласили четырех собеседников, которые по-разному причастны к войскам. Свое мнение высказали — член комитета по вопросам нацбезопасности Ирина Фриз, экс-командир взвода батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий, заместитель Министра обороны Украины (2021-2023 гг.) Анна Маляр, директор Украинского института национальной памяти, военный Антон Дробович. Перед разговором вспомнили скандальные случаи, которые произошли во Львове (задержание волонтера), Житомире (избиение военкома), Сумах (избиение гражданского).
- Ирина Фриз объяснила, что каждый случай нужно рассматривать отдельно — выяснить, что на самом деле произошло, и соответственно наказывать виновных. По ее мнению, проблемы с мобилизацией и драками с военкомами исчезнут, когда в Верховной Раде примут закон о мобилизации". Тогда исчезнет "правовая неопределенность" и исчезнут проблемы.
- Антон Дробович отметил, что скандальные ситуации нужно распространять и оценивать "достаточно осторожно", поскольку это используются россияне для информационно-психологических операций. Его предложение — ввести доктрину "вечной войны". Если общество будет иметь такую доктрину, то все будут понимать, что придется воевать или делать для фронта что-то не менее важное.
- Анна Маляр уверена, что проблему нужно рассматривать "цивилизованно" и не как "белое-черное". Также вспомнила, что от процесса мобилизации самоустранилась местная власть. Если региональные чиновники возьмутся за это дело, то процесс набора в армию облегчится.
- Евгений Дикий отметил, что проблемы с мобилизацией "успешно" использует враг, но "приложили руки" также украинские медийщики. Также он вспомнил большое количество новостных сайтов, тиражирующих проблемы с ТЦК и оставляющих без внимания 90% нормальной мобилизации.
Мобилизация в Украине — детали
Отметим, в Верховной Раде рассматривают законопроект о мобилизации и военной службе, внесенный Кабмином в январе 2024 года. Народные избранники проанализировали 4 тыс. поправок к законопроекту и рассказали, что готовы его принять. Об ориентировочной дате принятия рассказал народный депутат и член комитета по нацбезопасности Роман Костенко.
Тем временем парламентарии приняли другой законопроект — о социальной помощи военным и полицейским. Кроме социальных вопросов, внесли изменения в ряд законов и полностью удалили понятие "ограниченной годности". В связи с новациями, мужчины, которые имеют такой статус, должны в течение девяти месяцев пройти медкомиссию и получить новое заключение.
Ранее Фокус рассказывал об инцидентах с ТЦК, которые произошли в разных регионах Украины. Например, 15 марта стало известно о волонтере, которого задержали на улице во Львове, отвезли в военкомат и держали там два дня. Во Львовском областном ТЦК и СП объяснили, какой была причина задержания.
19 марта произошла стычка в Житомире. На видео с места событий видно, как прохожий действительно набросился с кулаками на военкома.
20 марта в сети появилось видео из Шостки Сумской области: мужчины в форме напали на гражданского.