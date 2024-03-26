Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, кого из мужчин с ожирением не призовут в ВСУ

Перед обследованием ВВК адвокат Андрей Межирицкий советует обратиться к гражданскому врачу и получить заключение о наличии ожирения, типе и сопутствующих болезнях. После этого необходимо пройти медкомиссию в военкомате и настаивать на подтверждении диагноза.

Военнообязанного мужчину с ожирением могут определить непригодным или ограниченно годным к военной службе. Об этом сообщил адвокат Андрей Межирицкий.

По его словам, в Положении о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, утвержденном приказом Минобороны от 14.08.2008г. № 402, говорится о том, что заболевание ожирение может позволить исключить или ограничить возможность призыва. В частности, происходит разделение на значительные, умеренные и незначительные нарушения функций.

"Именно от отнесения болезни к значительным, умеренным или незначительным нарушениям функций зависит подлежит ли лицо мобилизации во время военного положения", — сказал адвокат.

Он отметил, что чаще всего ВЛК определяет мужчин с ожирением ограниченно годными.

Андрей Межирицкий посоветовал обратиться к гражданскому врачу, пройти обследование, сдать необходимые анализы и получить заключение о наличии ожирения, его тип и сопутствующие болезни. С этим заключением нужно идти на ВВК и настаивать, чтобы медкомиссия подтвердила диагноз. В случае несогласия заключение ВВК можно обжаловать.

Напомним, народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что мужчин, которых ВВК будет признавать ограниченно годными, могут направлять в боевые части. По его словам, повторное прохождение медкомиссии позволит убрать коррупционные риски.

Ранее Вениславский рассказал, что в Украине не планируют делать призывной возраст ниже 25 лет. По его словам, из-за отказа от срочной службы, ребятам от 18 до 25 лет нужно будет пройти общевойсковую подготовку или общевойсковую службу.