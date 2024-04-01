Выбирают участки без ПВО: чем опасны новые ракетно-дроновые атаки ВС РФ, — обозреватель

Враг использует ракеты, приобретенные в Северной Корее. Некоторые российские снаряды, маневрируя, пролетают более 2 тыс. км перед тем, как добраться до цели.

Российское командование начало новую фазу ракетно-дроновых ударов по Украине. Со второй половины марта 2024 года применяют массированные атаки ракетами различных типов, которые целят в регионы, незащищенные ПВО. Также запускают большое количество дронов-камикадзе Shahed-136 и испытывают новые типы ракетного вооружения. Об особенностях новой тактики россиян на странице Facebook рассказал военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Коваленко привел номенклатуру и статистику ракет, которыми ВС РФ бьют по Украине. Также перечислил регионы, которые страдают от атак. После этого сделал вывод, что новая российская тактика основывается на том, что систематически и целенаправленно обстреливают регионы, которые не имеют сил ПВО.

Регионы Украины, которые страдают от российских ударов и отсутствия ПВО — это Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Николаевская области. Россияне применяют ракеты Х-59 и 9М723/728 ОТРК "Искандер-М"/KN-23, и ВСУ не имеют средств, которые бы их сбивали. В частности, из 34 ракет Х-59 украинцы сбили 19, а из 37 "Искандер-М"/KN-23 — две. Обозреватель также обратил внимание на необычно большое количество KN-23. По мнению Коваленко, источник этих ракет — поставки из КНДР.

Также в заметке упоминается массированное использование Х-101/Х-555. Россияне использовали 133 таких ракет (производились два месяца), а силы ПВО ВСУ сбили 108. Особенностью является то, что они маневрируют по всей территории Украины. Одна из ракет, например, налетала 2100 км, — отметил обозреватель.

По дронам-камикадзе Shahed-136 указывается, что мартовское использование этих беспилотников не достигло рекордов декабря 2023 года: 603 — в марте, 625 — в декабре. Из этого можно сделать вывод о временной неспособности РФ выпускать эти устройства. Пока их источник — это Иран, но до конца 2024 года россияне будут справляться самостоятельно.

В итоге Коваленко отметил, что ранее российское командование пыталось достичь двух целей: деморализовать украинцев и попасть в объекты инфраструктуры. Во второй половине марта враг начал действовать иначе: усиленно и целенаправленно "выносит" важные объекты в незащищенных регионах. При этом партнеры Украины до сих пор не предоставили ей систем ПВО — ЗРК Patriot или SAMP/T — умеющих сбивать самые сложные цели.

Удары РФ — детали

Отметим, 22 марта ВС РФ осуществили массированную ракетную атаку на Украину, использовав для этого 151 средство огневого поражения. Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, враг целился в энергетическую инфраструктуру. Несколько российских ракет ударили по плотине ДнепроГЭСа. Получили повреждения два объекта — ГЭС-1 и ГЭС-2: на их восстановление понадобится не менее года. В тот же день Харьков получил блэкаут. Мэр Харькова Игорь Терехов объяснил, что противник уничтожил все подстанции и ТЭС в областном центре.

24 марта состоялась следующая атака россиян. Воздушные силы ВСУ сообщили, что для атаки враг использовал почти 100 средств поражения, которые угрожали центральным и западным областям. От взрывов пострадали объекты инфраструктуры на Львовщине — заявил председатель ОВА. Одна из Х-101 39 секунд находилась на территории Польши, но ее не сбили, чтобы не навредить полякам, — пояснили в ВС страны-соседа.

Кроме того, 25 марта россияне ударили по Киеву. Согласно данным экспертов, была применена ракета "Циркон", которую запускали из Крыма. Особенностью нового российского снаряда является то, что он действительно пролетел 600-700 км, однако при этом нес всего 40 кг взрывчатки.

Напоминаем, во время одной из воздушных атак под угрозой оказались Днестровская и Каневская ГЭС. В Черновицкой области показали последствия атаки: обломки повредили административные здания гидростанции на Днестре.