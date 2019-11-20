Осада университета Гонконга: появились первые кадры из разрушенного здания

Четырехдневная осада Гонконгского политехнического университета подходит к концу, большинство протестующих покинуло здание. Об это сообщает ВВС.

По данным полиции, корпус университета уже покинули около 800-900 демонстрантов, внутри же остаются несколько десятков человек, которые боятся быть арестованными на выходе.

За последние несколько дней университет превратился в огненное поле битвы протестующих с полицией, которая арестовывает всех, кто выходит из здания.

Противостояния у Политехнического университета стали самыми масштабными почти за шесть месяцев протестов в Гонконге.

В это же время, Сенат США принял законопроект, который может лишить Гонконг особого торгового статуса, если демократия и права человека будут нарушены. Документ пока еще не был одобрен президентом США Дональдом Трампом.

В свою очередь, гонконгская полиция сообщила, что только за вчерашний день у здания университета были арестованы около 1100 человек. Из них были отпущены лишь несовершеннолетние протестующие.

Фото: Twitter/@jeffielam

Арестованным демонстрантам может грозить до 10 лет тюрьмы за участие в массовых беспорядках.

Фото: Twitter/@jeffielam

Управление больницы Гонконга сообщило, что 325 человек в возрасте от 15 до 66 лет получили травмы и были доставлены во вторник, 19 ноября. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

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