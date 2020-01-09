Турция решила возобновить полеты в Иран и Ирак, – СМИ
Авиаперевозчик Турецкие авиалинии, а также лоукостер Пегасус эйрлайнс с вечера 9 января возобновляют полеты в Иран и Ирак.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в компаниях.
По данным СМИ, первый рейс Турецких авиалиний после 24-часовой приостановки полетов вылетит из стамбульского аэропорта им. Сабихи Гекчен в Тегеран вечером 9 января. Пегасус эйрлайнс в этот же день отправит свой рейс по тому же маршруту.
Также о возобновлении полетов в Тегеран заявили в германской авиакомпании Lufthansa.
Как ожидается, самолет в направлении Тегерана (рейс LH 600) вылетит из международного аэропорта Франкфурта-на-Майне в течение дня.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что сейчас рассматривается семь версий причин крушения самолета, при этом три пока не разглашаются.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о запрете украинским авиакомпаниям совершать полеты в воздушном пространстве не только Ирана, но и Ирака.
- Несколько крупных авиакомпаний также временно приостановили полеты над Ираном после крушения украинского боинга МАУ. В частности, полеты над Ираном приостанавливают Malaysia Airlines и Singapore Airlines. Air France пока не будет летать и над Ираном, и над Ираком.