Протесты в Иране: власти развернули спецназ в Тегеране

Силы безопасности Ирана были развернуты в большом количестве по всему Тегерану, ожидая новых протестов после того, как его власти признали, что случайно сбили украинский самолет "МАУ".

Об этом сообщает Accociated Press.

Сотрудники спецназа в черных мундирах и шлемах собрались на площади Вали-э-Аср и возле Тегеранского университета.

Члены Революционной гвардии патрулируют город на мотоциклах, кроме того, также много сотрудников сил безопасности в штатском.

Люди смотрят вниз, когда они проходят мимо полиции, надеясь не привлекать к себе внимание.

Напомним, в воскресенье, 12 января, в Иране возобновились антиправительственные протесты из-за крушения пассажирского самолета Boeing 737 украинских авиалиний МАУ.

Жители Тегерана, участвующие в митинге, подтвердили, что вчера акция протеста была разогнана силовиками. Правоохранители разогнали тысячи демонстрантов, применив против них слезоточивый газ. Протестующие скандировали "Смерть диктатору", подразумевая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

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