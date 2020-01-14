Рухани хочет создать спецсуд для расследования крушения самолета МАУ

Президент Ирана Хасан Рухани призвал судебную ветвь власти создать специальный суд для расследования крушения самолета МАУ. Об этом сообщает Mehr.

"Судебная ветвь должна создать специальный суд, под руководством высокопоставленного судьи и десятков экспертов, чтобы расследовать инцидент с самолетом", – сказал Рухани.

Он добавил, что с того момента, когда ему стало известно о "необычной" причине катастрофы, он приложил все усилия, чтобы не затягивать время с расследованием, чтобы и люди смогли узнать реальную причину трагедии.

"Я обещаю семьям всех погибших, как в Иране, так и в других странах, как я это сделал ранее в телефонных разговорах с лидерами этих стран, что наше правительство приложит все усилия для полного расследования инцидента", – сказал Рухани.

"Это не является обычным делом, сейчас "весь мир" смотрит на нас", – добавил он.

Выполнявший рейс в Киев украинский боинг был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны Ирана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.

Власти Ирана поначалу заявили, что к крушению привела техническая неисправность лайнера, однако спустя три дня признали, что пассажирский борт был по ошибке сбит системой ПВО. Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии.

В связи с крушением украинского самолета в Тегеране и других иранских городах вспыхнули протесты. Демонстранты требуют наказания виновных, том числе и отставки Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Люди вышли на протесты под лозунгами "Вы отомстили Иранцам", "Извиняйтесь и увольняйтесь", "Отставки мало, необходимо расследование" и даже "Смерть диктатору". Иранские силы безопасности разогнали митинги, однако недовольные все-равно продолжают выходить на протестные акции.

Как ранее сообщал Фокус:

Представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили сообщил об аресте нескольких человек, которые подозреваются в действиях, приведших к крушению самолета "Международных авиалиний Украины" 8 января.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что из Ирана возвращается часть украинских экспертов, которые были на месте катастрофы пассажирского самолета "МАУ".