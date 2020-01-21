Число жертв нового вируса в Китае растет: президент призвал принять меры

В Китае появилась четвертая жертва нового вируса, который быстро распространяется по всей стране. Об этом сообщает ВВС.

Последней жертвой нового штамма коронавируса, который вызывает пневмонию, стал 89-летний житель Ухани, где располагается центр вспышки. На данный момент зарегистрировано более 200 случаев заражения в крупных городах Китая, включая Пекин и Шанхай. Эксперты предполагают, что на самом деле число заразившихся вирусом может достигать 1,5 тыс. человек.

Национальная комиссия здравоохранения Китая уже подтвердила, что инфекция может передавать от человека к человеку. Двое в провинции Гуандун заразились именно таким образом.

Также муниципальная комиссия здравоохранения Ухани сообщила, что по крайней мере 15 медработников в городе заразились вирусом от пациентов. Один из медиков находится в критическом состоянии.

Распространяется вирус и за пределами Китая, так два случая были зафиксированы в Таиланде, один в Японии, а еще один в Южной Корее. Все пациенты были или жителями Ухани, или недавно побывали там. Так, в Австралии мужчина, путешествовавший в Ухань, был госпитализирован с подозрением на коронавирус.

Власти многих стран, включая Австралию, Сингапур, Гонконг, Тайвань, Японию уже усилили проверку в аэропортах пассажиров из Ухани. Власти США также объявили о подобных мерах безопасности в аэропортах Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

Анализ генетического кода нового вируса показал, что он более тесно связан с тяжелым острым респираторным синдромом, известным как SARS.

Президент Китая Си Цзиньпин призвал приложить "все усилия" для борьбы со вспышкой, включая быстрое распространение информации и принятие мер по "руководству общественным мнением".

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