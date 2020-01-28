В интернете запущена интерактивная карта распространения китайского коронавируса

Мир
Любой желающий имеет возможность отслеживать распространение эпидемии

Американские исследователи Центра системных наук и инженерии при Университете Хопкинса запустили сайт, на котором в режиме реального времени можно наблюдать распространение нового китайского коронавируса 2019-nCov. Интерактивная карта находится на портале gisanddata.maps.

Сервис использует данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и центров по контролю заболеваемости в США, Европе и Китае.

 Интерактивная карта показывает места, где зафиксированы случаи заражения, и дает подробную статистику по числу заболевших людей, умерших и выздоровевших. Таким образом, любой желающий имеет возможность отслеживать распространение эпидемии.

По данным сервиса, число зафиксированных случаев заболевания, а также смертей, за сутки выросло в 1,5 раза. На данный момент, всего в мире зафиксировано 4473 диагноза, 101 смерть и 63 выздоровевших.

Как ранее сообщал Фокус: