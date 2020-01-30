Коронавирус: IKEA временно закрывает все магазины в Китае

Известная торговая сеть IKEA временно закрывает все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса, пишет Reuters.

"После приостановки работы некоторых торговых центров и сокращения рабочих часов IKEA решила временно прекратить работу всех офлайн-магазинов сети в Китае с 30 января 2020 года", − говорится в сообщении.

О времени возобновления работы торговых точек будет объявлено отдельно.

При этом интернет-магазин и клиентский центр продолжают работу.

Шведский бренд IKEA распространяет свою продукцию в Китае через 30 магазинов, в которых работают 14 тысяч человек.

Как ранее сообщал Фокус:

23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.

28 января посольство Украины в Китае заявило, что из-за вспышки коронавируса настойчиво рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, выехать из этой страны, если есть такая возможность.

29 января Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения призвали граждан Украины временно воздержаться от поездок в Китай и в особенности избегать провинции Хубэй – эпицентра эпидемии коронавируса.

Ранее в МИД Украины сообщили, что украинцев среди инфицированных коронавирусом в Китае пока не выявили.