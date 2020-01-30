Коронавирус добрался до Индии: подтвержден первый случай заражения
В Индии подтвержден первый случай заболевания коронавирусом из Китая.
Об этом сообщает Times of India.
Заболевание зафиксировали в Керале – штате на юге Индии. Коронавирусом заболел студент, проходивший обучение в китайском Ухане.
Пациент находится в изоляции в больнице.
"Пациент стабилен и находится под пристальным наблюдением", – говорится в заявлении министерства здравоохранения Индии.
Сказано, что министр здравоохранения Индии созвал экстренное совещание высокопоставленных чиновников здравоохранения.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.
- 28 января посольство Украины в Китае заявило, что из-за вспышки коронавируса настойчиво рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, выехать из этой страны, если есть такая возможность.
- 29 января Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения призвали граждан Украины временно воздержаться от поездок в Китай и в особенности избегать провинции Хубэй – эпицентра эпидемии коронавируса.
- Ранее в МИД Украины сообщили, что украинцев среди инфицированных коронавирусом в Китае пока не выявили.
- 30 января сообщалось, что в Китае количество жертв коронавируса увеличилось до 170 человек, выявлен 7771 случай заражения.