Коронавирус добрался до Индии: подтвержден первый случай заражения

В Индии подтвержден первый случай заболевания коронавирусом из Китая.

Об этом сообщает Times of India.

Заболевание зафиксировали в Керале – штате на юге Индии. Коронавирусом заболел студент, проходивший обучение в китайском Ухане.

Пациент находится в изоляции в больнице.

"Пациент стабилен и находится под пристальным наблюдением", – говорится в заявлении министерства здравоохранения Индии.

Сказано, что министр здравоохранения Индии созвал экстренное совещание высокопоставленных чиновников здравоохранения.

Как ранее сообщал Фокус:

23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.

28 января посольство Украины в Китае заявило, что из-за вспышки коронавируса настойчиво рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, выехать из этой страны, если есть такая возможность.

29 января Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения призвали граждан Украины временно воздержаться от поездок в Китай и в особенности избегать провинции Хубэй – эпицентра эпидемии коронавируса.

Ранее в МИД Украины сообщили, что украинцев среди инфицированных коронавирусом в Китае пока не выявили.