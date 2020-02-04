Коронавирус: в Китае умерли уже 426 человек, выздоровели – 632

По состоянию на утро 4 февраля в Китае от вызванной новым коронавирусом пневмонии умерли 426 человек. За сутки число жертв выросло на 65. Об этом сообщил государственный телеканал КНР CGTN.

Первая смерть от коронавируса была зарегистрирована в Гонконге. Это – второй смертельный случай за пределами материкового Китая.

Число заболевших в КНР увеличилось за сутки на 3233 человека и достигло 20 471, за рубежом – 159 (13 новых). Выздоровели уже 632 жителя Китая (152 новых).

3 февраля правительство Китая обвинило США в нагнетании паники, после того как там объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса 2019-nCov. США "не оказали никакой значимой помощи", но нагнетают панику, заявила на брифинге представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщила ВВС.

Китай получил помощь для борьбы с коронавирусом из 11 стран - Кореи, Японии, Британии, Франции, Турции, Пакистана, Казахстана, Венгрии, Ирана, Беларуси и Индонезии, а также от ЮНИСЕФ.

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