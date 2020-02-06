ВОЗ созывает глобальный форум из-за распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 11-12 февраля глобальный форум в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV. Об этом написал в Twitter глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

По словам Гебреисуса, научно-исследовательский и инновационный форум должен быть проведен для определения приоритетных направлений исследований и координации международных научно-исследовательских усилий для остановки распространения болезни.

"11-12 февраля ВОЗ созывает глобальный научно-исследовательский и инновационный форум для определения приоритетных направлений исследований и координации международных научно-исследовательских усилий для остановки вспышки вируса (корнавируса 2019-nCoV - ред.)", – написал он.

Как передает Укринформ, по состоянию на 5 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 28274 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 565 летальных. Кроме Китая, случаи заболевания зафиксированы в 24 странах.

Как ранее сообщал Фокус:

Посол Китая в Великобритании заявил, что реакция мира на вспышку коронавируса была панической и чрезмерной.

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.