Коронавирус: количество жертв превысило 700 человек, вылечились – более 2 000

По состоянию на утро 8 февраля количество зараженных коронавирусом увеличилось до 34 888, жертвами болезни стали 724 пациента.

Об этом говорится в обновленных данных карты Университета Джона Хопкинса.

Больше всего больных – 34 569 – зарегистрировано на материковом Китае, еще 69 в других странах: Сингапуре (30), Гонконге (26), Таиланде, Японии (25), Южной Кореи (24), Тайване (17), Австралии (15), Германии (13).

Кроме того, гражданин США скончался от последствий заражения новым коронавирусом в китайском городе Ухань, сообщает в субботу американская газета The New York Times со ссылкой на посольство США в Пекине.

Издание отмечает, что это первый случай гибели американца от коронавируса.

По данным дипведомства, этому человеку было около 60 лет.

Также стало известно, что среди умерших от коронавируса в Ухане оказался гражданин Японии. Он скончался в ночь на субботу, сообщила японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на МИД Японии.

Одновременно с этим 2 152 пациента в разных странах мира вылечили. Болезнь удалось обуздать, в частности, в Австралии – 2, Японии – 2, Малайзии – 1, Южной Кореи – 1, Шри-Ланке – 1, Тайване – 1, Вьетнаме – 1.

В больницах Китая в настоящее время проходит курс лечения более 31 тыс. человек, состояние 6,1 тыс. больных оценивается как тяжелое.

Как ранее сообщал Фокус: