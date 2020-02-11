МИД Ирана отверг иск Канады о компенсациях за сбитый самолет МАУ
Иск Канады к иранской стороне на 1,1 миллиарда долларов за сбитый под Тегераном украинский самолет МАУ, на борту которого были и канадские граждане, не имеет юридических оснований.
Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.
"Этот иск не имеет никаких оснований. Иран предпринимает необходимые меры на основании международных правил", – сказал Зариф.
В Иране также отклонили призыв премьер-министра Канады Джастина Трюдо отправить "черные ящики" для расшифровки за границу.
Ранее канадскими юристами был подан в суд иск к иранской стороне относительно сбития самолета МАУ в Тегеране. Коллективный иск подали родственники жертв авиатрагедии, которые требовали компенсации в 1,1 млрд долларов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.
- Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.
- После этого президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.
- Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации говорили, что расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.
- 17 января Офис генерального прокурора Украины отправил в Иран повторный, уже третий, запрос на возвращение "черных ящиков" украинского самолета, сбитого в Тегеране.
- 18 января Иран согласился отправить в Киев "черные ящики" сбитого в Тегеране украинского пассажирского самолета.
- Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Офис генерального прокурора не смог установить прямую коммуникацию с правоохранителями Ирана.
- Ранее глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.