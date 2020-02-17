Коронавирус: от инфекции вылечились больше 10 тысяч человек

Количество людей, инфицированных китайским коронавируса, увеличилось до 71 тысяч 334. Подтверждены 1775 смертей из-за вируса.

Об этом свидетельствуют данные из сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

За сутки зафиксировано 109 новых смертей. Успешно вылечились от вируса 10 тысяч 972 человека.

Больше всего случаев заражения вне Китая зафиксировали в Сингапуре (75), Японии (61), Гонконг (57) и Таиланде (34).

Напомним, первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом Covid-19, одобрили к продаже.

Как ранее сообщал Фокус: