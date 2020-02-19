Коронавирус: скончались более двух тысяч человек
Число зараженных коронавирусом Covid-2019 в Китае достигло 74 279 человек. Скончались 2007 человек.
Об этом сообщает CGTN.
"Подтвержденные случаи заболеваний – 74 279 в Китае, 905 за границей. Смертельные исходы – 2007 в Китае (в том числе 2 в Гонконге, 1 на Тайване), 3 случая за границей", – сказано в сообщении.
От начала вспышки заболевания, в Китае от нового коронавируса вылечили уже более 14 376 тысячи больных.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.
- После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
- Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.