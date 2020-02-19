Коронавирус: скончались более двух тысяч человек

Число зараженных коронавирусом Covid-2019 в Китае достигло 74 279 человек. Скончались 2007 человек.

Об этом сообщает CGTN.

"Подтвержденные случаи заболеваний – 74 279 в Китае, 905 за границей. Смертельные исходы – 2007 в Китае (в том числе 2 в Гонконге, 1 на Тайване), 3 случая за границей", – сказано в сообщении.

От начала вспышки заболевания, в Китае от нового коронавируса вылечили уже более 14 376 тысячи больных.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.