Пора готовиться к пандемии коронавируса, – ВОЗ
Вспышка коронавиурса COVID-19 пока не является пандемией, но она "имеет потенциал" ею стать. Об этом сказал на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщил ТАСС.
По определению ВОЗ, пандемия – это распространение заболевания в мировых масштабах. Пока же вспышка COVID-19 представляет собой эпидемию
Глава ВОЗ призвал все страны "сосредоточить внимание на подготовительных мероприятиях". Он считает, что нужно "готовиться к потенциальной пандемии". При этом "каждая страна должна сама оценивать риск", сказал гендиректор, выразив обеспокоенность резким ростом числа заболевших в Италии, Южной Корее и Иране.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 24 февраля в мире зафиксировано 79 565 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире от него умерли 2 770 человек.
- 22 февраля из-за вспышки инфекции в Италии изолировали 10 городов. В десяти городах закрыты школы, бары, остановлены церковные мессы, карнавалы и спортивные соревнования.
- 23 февраля глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что зараженных выявили в пяти регионах, большинство из них находятся в Ломбардии.
- Из-за вспышки в Италии также будет проведен показ моды без зрителей, переносятся матчи и закрываются карнавалы.