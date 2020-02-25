Коронавирус в Италии: 10 человек умерли, более 300 инфицированных

Мир
24 февраля в Киев из Италии прилетело четыре самолета с 611 пассажирами на борту и 24 членами экипажа

Количество жертв коронавируса в Италии выросло до 10 человек, ранее было известно о семи умерших. Такие данные обнародовал глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, пишет РИА Новости.

Кроме того, итальянские врачи выявили уже 322 случая заражения людей коронавирусом, сообщает итальянское телевидение.

Согласно данным по состоянию на вечер 25 февраля, наиболее напряженная обстановка сложилась в областях Ломбардия (240 случаев заражение и девять умерших) и Венето (43 случая заражения и один умерший).

Кроме того, коронавирус присутствует и Эмилии-Романье, Пьемонте, Лацио, Трентино-Альто-Адидже, в Лигурии, в Тоскане и на Сицилии.

Стоит отметить, что в понедельник, 24 февраля, в Киев из Италии прилетело четыре самолета с 611 пассажирами на борту и 24 членами экипажа.

Об этом "Українським новинам" рассказала спикер отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" Госпогранслужбы Светлана Бурда.

В частности, из Милана в аэропорт "Борисполь" прилетели 158 пассажиров и пять членов экипажа, из Рима – 162 пассажира и семь членов экипажа, из Венеции – 135 пассажиров и шесть членов экипажа.

В аэропорт "Киев" из Италии прибыл один рейс с 156 пассажирами и шестью членами экипажа.

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