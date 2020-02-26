Коронавирус уже в Южной Америке: Бразилия подтверждает первый случай заболевания
В Бразилии был зарегистрирован первый случай коронавируса.
Об этом сообщает местное издание Folha de S.Paulo.
Инфекцию нашли у 61-летнего мужчины, который вернулся из поездки по северной Италии.
Бразилия становится первой страной в Южной Америке с подтвержденным случаем нового вируса.
"Пациент находится в хорошем клиническом состоянии и остается в респираторной изоляции, которая будет сохраняться в течение следующих 14 дней", – говорится в заявлении местной больницы.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 февраля от коронавируса в Китае умерли 52 человека. Таким образом, общий счет погибших в КНР возрос до 2767 человек, а по миру (с учетом новых летальных случаев) – до 2812.
- Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.
- В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус.
- Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вспышка коронавиурса COVID-19 пока не является пандемией, но она "имеет потенциал" ею стать.
- Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что все граждане страны, у кого ранее диагностировали коронавирус, выздоровели.