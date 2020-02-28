В Беларуси впервые обнаружили коронавирус

В Беларуси у студента из Ирана обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает БелТА, ссылаясь на Минздрав РБ.

Результаты тестов были готовы еще вчера, 27 февраля.

Также в местно МОЗ говорят, что студент прибыл в Беларусь 22 февраля, рейсом из Азербайджана, из Баку.

"Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно", – добавили белорусские медики.

В связи с ситуацией в Южной Корее, Италии и Иране, белорусы еще 20 февраля решили проводить лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из указанных стран.

Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.