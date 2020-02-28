Китайский дизайнер придумал костюм-щит против коронавируса в виде летучей мыши

Китайский дизайнер Сун Даюн разработал концептуальный проект щита, который бы защищал владельца во время вспышки коронавируса, используя ультрафиолетовый свет для стерилизации.

Об этом сообщает Deezen.

По словам Сунь Даюна, который является соучредителем архитектурной студии Penda, мобильное защитное устройство под названием Be a Bat Man предназначено для "людей, которые подвергаются опасности во время чрезвычайной ситуации с коронавирусом".

Щит сделан из карбоновых опор в форме крыльев, которые можно носить как рюкзак. Пленка ПВХ будет протягиваться между этими опорами, как мембрана крыла летучей мыши.

Провода, встроенные в пластик, нагреваются до высокой температуры, чтобы убить любые патогенные микроорганизмы на них, создавая стерильную среду внутри для пользователя.

"Коронавирус будет убит при температуре 56 градусов Цельсия", – заявил Даюн.

По его словам, покрытие из ПВХ-пленки похоже на ветровое стекло автомобиля – между стеклами имеется нагревательный провод для обогрева стекла от льда и снега зимой.

Сун Даюн надеется найти спонсора, который превратит концепцию в реальность, и предложит свои услуги дизайнера бесплатно.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.