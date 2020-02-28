Беларусь не закроет свои границы из-за коронавируса, – Лукашенко

Президент РБ Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не намерена закрывать свои границы из-за зафиксированного в стране случая коронавируса. Об этом сообщает БелТА.

По его словам, необходимые меры, чтобы не допустить распространения болезни, уже приняты.

"Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат, ни шуму, ни пыли. Хотя делаем все то, что делают даже в Китае", – сказал Лукашенко.

По его мнению, закрытие границ не стало бы эффективной мерой.

"Ну закроете границы, и что? Границы были закрыты, но сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном общении – это пустое. Надо на месте спокойно работать по всем направлениям", – сказал президент РБ.

"Вы себя ведите поаккуратнее, берегите детей. Правда, говорят, слава Богу, на детей эта зараза не распространяется", – подытожил Лукашенко.

Наромним, в Беларуси у студента из Ирана обнаружили коронавирус. В местном МОЗ заявили, что студент прибыл в Беларусь 22 февраля, рейсом из Азербайджана, из Баку.

Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.