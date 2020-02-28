Коронавирус в Швейцарии: запрещены массовые мероприятия, отменен Женевский автосалон

Юбилейный 90-й Женевский автосалон, который должен был открыться для прессы уже 2 марта, отменен. Об этом сообщается на официальном сайте.

Причиной стало решение правительства страны запретить проведение публичных мероприятий с присутствием более 1000 человек в одном месте. Запрет введен до 15 марта и, возможно, будет продлен. Правительство подчеркнуло, что при проведении мероприятий с числом участников менее 1000 человек "организаторы должны проводить оценку риска во взаимодействии с компетентными властями кантонов".

На утро 28 февраля в Швейцарии было подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, сообщил swissinfo.ch. О первом подтвержденном случае стало известно 25 февраля.

Данный запрет – первый случай применения на практике федерального закона об эпидемиях и первый общенациональный запрет крупномасштабных публичных мероприятий в истории Швейцарии.

Отменены также лыжный марафон в Энгадине и карнавалы в кантоне Тичино, граничащем с Италией. В Тичино хоккейные матчи будут проходить без болельщиков, а игры Швейцарской футбольной Лиги (SFL) перенесут.

Отменен Базельский карнавал.

Международная выставка изобретений в Женеве, запланированная на конец марта, отложена на шесть месяцев.

Отменена международная выставка часов Watches & Wonders Geneva (ранее известная под аббревиатурой SIHH).

Католическая церковь перенесла торжественное богослужение, запланированное на 29 февраля в соборе Святого Петра в Женеве. Месса должна была стать историческим событием, поскольку ее готовились провести впервые за 500 лет. Собор вмещает 1200 человек.

Как ранее сообщал Фокус: