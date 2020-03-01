Коронавирус: в американском штате Вашингтон введено чрезвычайное положение

Мир
Губернатор штата Джей Инсли заявил, что его главным приоритетом сейчас является замедление распространения вируса

На всей территории американского штата Вашингтон введено чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте губернатора штата Джея Инсли.

В подписанном губернатором указе государственным службам предписывается "сделать все возможное для помощи пострадавшим от COVID-19".

"Губернатор Джей Инсли  ввел чрезвычайное положение в связи с новыми случаями COVID-19, предписав государственным службам использовать все ресурсы, необходимые для подготовки к вспышке и реагирования на нее",  – говорится в сообщении.

Введение чрезвычайного положения позволяет местным властям привлекать в случае необходимости национальную гвардию штата.

"Настало время принять здравые, активные меры для обеспечения здоровья и безопасности тех, кто живет в штате Вашингтон. Директора наших государственных учреждений активно готовились, как только появилось сообщение о заболевании в округе Снохомиш. Вашингтонцы могут быть уверены, что мы серьезно относимся к этой угрозе и работаем в сотрудничестве с нашими партнерами в области здравоохранения над разработкой планов и процедур для подготовки к возможной всемирной пандемии",  – сказал Джей Инсли.  

Отметим, первая смерть от заболевания коронавирусом на территории США была зафиксирована в Сиэтле (столица штата Вашингтон). 28 февраля министерство здравоохранения штата объявило о двух дополнительных случаях: женщина из округа Кинг, недавно приехавшая в Южную Корею, и подросток из округа Снохомиш, не имевший истории поездок. Оба выздоравливают дома и остаются в домашней изоляции.

Ранее в США фиксировали 17 случаев заражения вирусом. Все заболевшие до этого вернулись из Китая. 

 "Нашим приоритетом сейчас является замедление распространения этого вируса. Наши профессионалы в области здравоохранения говорят, что самый простой способ сделать это  – соблюдать правила гигиены  – часто мыть руки, дезинфицировать часто прикасающиеся поверхности и оставаться дома, когда вы больны. Предотвращение будущих случаев потребует отдачи от всех нас",  – сказал Джей Инсли.  

Как ранее сообащал Фокус:

  • После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.